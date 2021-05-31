Дидар Смагулов уходит с поста директора Наццентра тестирования
Екатерина Елисеева
Дидар Смагулов покидает пост директора Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, предает Kazpravda.kz.
"Я решил уволиться с должности директора Национального центра тестирования МОН РК по собственному желанию. Семь лет я отдал службе государству. Пришло время попробовать себя и в других сферах. Я безмерно благодарен вам, друзья, за вашу постоянную поддержку, благодаря которой многое получалось! Отдельная благодарность министру образования и науки РК, несмотря на критику, оказавшему мне колоссальное доверие, назначив на эту должность", – написал Дидар Смагулов.
Он отметил, что все свои знания и навыки старался направить на благо Центра, чтобы честно служить народу и не подвести министерство.
"Особо признателен за предложенные другие ответственные руководящие должности в сфере образования. Но я решил, что мне стоит немного поменять сферу деятельности. Да, ЕНТ для меня не заканчивается: дальнейшую работу я буду вести в качестве внештатного советника министра по вопросам противодействия коррупции без какой-либо оплаты. Друзья, сделаем ЕНТ честным вместе!" – заключил Смагулов.
Дидар Смагулов был назначен директором РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК в марте 2020 года.