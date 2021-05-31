Общество
Дидар Смагулов уходит с поста директора Наццентра тестирования
Екатерина Елисеева
Дидар Смагулов покидает пост директора Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, предает Kazpravda.kz.

"Я решил уволиться с должности директора Национального центра тестирования МОН РК по собственному желанию. Семь лет я отдал службе государству. Пришло время попробовать себя и в других сферах. Я безмерно благодарен вам, друзья, за вашу постоянную поддержку, благодаря которой многое получалось! Отдельная благодарность министру образования и науки РК, несмотря на критику, оказавшему мне колоссальное доверие, назначив на эту должность", – написал Дидар Смагулов.

Он отметил, что все свои знания и навыки старался направить на благо Центра, чтобы честно служить народу и не подвести министерство. 

"Особо признателен за предложенные другие ответственные руководящие должности в сфере образования. Но я решил, что мне стоит немного поменять сферу деятельности. Да, ЕНТ для меня не заканчивается: дальнейшую работу я буду вести в качестве внештатного советника министра по вопросам противодействия коррупции без какой-либо оплаты. Друзья, сделаем ЕНТ честным вместе!" – заключил Смагулов.

Дидар Смагулов был назначен директором РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК в марте 2020 года.

Популярное

Все
Извилистые пути туристических троп
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Экосистема инноваций
Кто ж его снесет? Он же памятник!
В Алматы начался снос сразу нескольких незаконно строящихся ЖК, но такая борьба за чистоту архитектурного облика мегаполиса нравится не всем
На речном причале судна отворчали...
По дороге из Суыксая
Юбилейная Х Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): подробности
Малыш и шанс на здоровье
Кино под открытым небом
Уникальная операция
Плюрализм – не самоцель, а средство
И вкусно, и дешево
Разбуди в себе любовь
Будущее – за отечественными семенами
Столичный турнир
Назначен руководитель департамента АДГС по области Жетісу
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Более 900 тыс. га неиспользуемых земель вернули государству с начала года в РК
Погибли 3 человека: момент лобового столкновения двух авто попал на видео в Мангистау
"Космический" Алтайский край
Производство картофеля фри в Казахстане может начать компания-поставщик McDonald’s и KFC
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Общество
На речном причале судна отворчали...
Общество
Экосистема инноваций
Общество
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Общество
Извилистые пути туристических троп

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]