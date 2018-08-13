Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением



"Еще меньше стали есть соли, и число страдающих высоким кровяным давлением сократилось. Поэтому, если причиной смертности японцев во многом были церебрально-васкулярные заболевания, постепенно их становится меньше", – отмечает она.



И, действительно, если посмотреть официальные данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, церебрально-васкулярные заболевания были главной причиной смертности в Японии до 1980 года. Однако с тех пор на первом месте оказались онкологические заболевания и смертность от них постоянно увеличивается.



Тем не менее, что касается ожирения, то пока тревожных тенденций не прослеживается, хотя привычки в питании японцев меняются.



"Думаю, большие перемены в питании связаны с тем, что японцы стали больше есть готовую для употребления пищу. К счастью, не становится больше страдающих излишним весом детей, поэтому я не думаю, что страдающих ожирением в Японии скоро станет больше", – говорит Хидэми Такимото.

