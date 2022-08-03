Дифференцированные цены на дизтопливо введут в Казахстане

Министр энергетики страны Болат Акчулаков разъяснил порядок введения дифференцированного тарифа на дизельное топливо в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Болат Акчулаков напомнил, что перед его ведомством Главой государства поставлена задача по недопущению дефицита дизтоплива путем выработки дифференцированных цен для транзитного транспорта и по периметру границы.

«По данным Пограничной службы, в Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70% – это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС Казахстана приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн. В настоящее время министерством разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизтопливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта», – отметил министр.

По его словам, работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами.