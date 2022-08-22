Фото: Kazpravda.kz
Энергетика
Предельные цены на дизтопливо установили в Казахстане

Вступил в силу приказ Министерства энергетики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго.

Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 – 89 тг/ литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют – 187 тг/литр, в других областях Казахстана – 182 тг/литр, цена на дизельное топливо – 450 тенге за литр.

Приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тг/литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет – 300 литров по цене 230-260 тг/литр в зависимости от региона.

Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Также Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях (АЗС).

В ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС. Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учёта в режиме реального времени в указанную информационную систему. Согласно постановлению Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1177, оператором указанной информационной системы является АО «Национальные информационные технологии».

По данным сервиса Argus рынок Каспия, в странах-членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 г. составляла: Армения – 758 тг/литр; Россия – 446 тг/литр; Кыргызстан – 412 тг/литр; Беларусь – 446 тг/литр.

Популярное

Все
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Гражданские инициативы: как государство развивает и поддерживает проекты НПО
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Казахстанская полнометражная лента «От» («Огонь») режиссера Айжан Касымбек завоевала Гран-при на международном кинофестивале дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге
Для планомерной диверсификации экономики
Мотивация плюс квалификация
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Модель ответственности и неравнодушия
Платежи по просроченному долгу
На пути к большой сцене
Кубок остается дома
Под контролем
Из студентов в заключенные?
Из-за недобросовестных застройщиков в Атырауской области пострадали сотни дольщиков, многие жилищные комплексы оказались недостроенными, а некоторые теперь придется снести
Дипломатия еще не проиграла
Факторы безопасности и стабильности
Вопросы – на контроль
Замаскировался
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
Сеять хлеб – дело благородное
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ультиматумом проблемы не решить
Более 500 человек ищут пропавшего мальчика в ВКО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Правительство , Энергетика
Правительство принимает меры по стабилизации ситуации с топ…
Энергетика , Происшествия
Порядка 30 попыток провоза майнингового оборудования пресек…
Энергетика
О ремонте Атырауского НПЗ предупредили в Минэнерго
Энергетика
Перечень документов для подключения к газу сократили в Нур-…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]