В марте Уланский районный суд Восточного Казахстана конфисковал у девятерых «искателей» пять металлодетекторов, бульдозер и дорогостоя­щий внедорожник. Все привлечены к административным штрафам в размере 15 МРП. Год назад похожее наказание понесли двое жителей Риддера и один устькаменогорец, у них изъяли четыре металлоискателя, наушники к ним, три рации, лопаты, батарейки – всего на сумму свыше 1 млн тенге. Минувшей осенью за аналогичное правонарушение к ответственности привлекли еще одного жителя Усть-Каменогорска…

Восточный Казахстан – в буквальном смысле драгоценная территория. Судя по геологическим картам, золото и серебро содержат недра Курчумского, Уланского, Жарминского райо­нов, окрестностей Семея и Риддера. Самородки и золотой песок выносят горные реки Катон-Карагайского райо­на и бывшего Маркакольского. Эти же земли – сплошной историко-культурный пласт. У ученых загораются глаза при мысли, какие здесь могут быть находки. По словам известного археолога Зейноллы Самашева, в верховьях Иртыша существовал мощный Кимакский каганат с крупными поселениями – такие свидетельства содержат арабские источники. И до сих пор эти городища не найдены только по одной причине – их еще не искали, не дошли руки.

Напасть какая-то

Пока научные экспедиции только планируют исследования, восточноказахстанские недра «осваивают» черные копатели. Ученые называют их бугровщиками. Если просеять форумы и соцсети, можно составить среднестатистический портрет такого деятеля: человек с доходами, в которые вписываются мощный внедорожник, навороченные системы навигации, металлодетекторы и прочая экипировка. Осведомлен в законодательстве, азартен, циничен и, главное, уверен в безнаказанности. В Казнете такие авантюристы объе­динены в сообщество, делятся инструкциями, как вести себя, если попались на глаза правоохранительным органам, как выйти сухими из воды.

– В Восточном Казахстане какое-то поветрие, – с возмущением заметил прошлым летом профессор Самашев. – Есть люди, у которых огромные коллекции, причем половина экспонатов древнетюркского времени. Когда спрашиваешь откуда – клянутся, что все куплено. Для науки такие экспонаты словно ополовиненные – нет контекста, где найдены, как, в каких условиях. Утрачивается как минимум две трети информации. Был случай, когда огромную коллекцию находок, собранную явно из курганов, привезли в Национальный музей истории с предложением выкупить. К сожалению, коллекционеры запросто могут сплавить свои собрания за границу, в законе для этого есть лазейки.

Понятно, что в местах официальных экспедиций черных раскопок не бывает. По словам научного сотрудника областного историко-краеведческого музея Восточного Казахстана Галины Кущ, в Тарбагатайском и Курчумском районах есть курганы, которые просто снесли бульдозером.

– Бывает, полицейские обращаются к нам за заключением об исторической ценности предметов, изъятых у черных копателей, – рассказала Галина Александровна. – Их задерживают прямо на месте с металлоискателем. Среди изъятого есть наконечники стрел, поясные пряжки, застежки, датируемые VII–IX веками. Все это передается в музейный фонд.

Смотреть больно!

Разрушения, которые наносят науке и культуре самодеятельные поисковики, по словам специалистов, просто чудовищные. В Уланском районе практически уничтожен уникальный памятник Аблай-кит. Храм был построен около 350 лет назад джунгарским ханом Аблаем, толщина стен – три с половиной локтя. В XIX веке известный путешественник Миллер оставил запись, что нашел в Аблай-ките свитки в таком количестве, что не увезти и на десяти лошадях. В прошлом году экспедиция под руководством доктора исторических наук Карла Байпакова провела раскопки, попыталась восстановить контуры храма. Хотя еще 25–30 лет назад здесь можно было увидеть каменные постаменты под колонны. Кому понадобилось их утащить?

– Это памятник большой исторической ценности, – отметила сотрудник краеведческого музея. – Сейчас там идут серьезные исследования, но до этого постоянно кто-то что-то копал. Столько разрушено – смотреть больно!

Отдаленные районы области зачастую буквально усеяны маленькими тюркскими курганами. В них нет золота или драгоценностей, они интересны историкам как свидетельства жизни предков. Но бугровщики вскрывают их в надежде на наживу. Копают везде, где сработает металлоискатель. Уничтожают все, что могло бы послужить науке.

Пока только штрафы

Еще в 2015 году в Уголовный кодекс республики были внесены поправки, которые ужесточили ответственность за незаконные археологические работы. Если по Административному кодексу черным копателям грозит штраф 15 МРП, то по Уголовному эта сумма повышена до 5 тыс. МРП (11,3 млн тенге) и предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Пока, по данным департамента внутренних дел Восточного Казах­стана, прецедентов применения новой статьи в регионе нет. Тем временем в Казнете на форумах можно найти сообщения о создании некого общест­венного объединения, костяк которого составили «профессиональные поисковики».