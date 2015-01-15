Дикий кот Василий

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
фото из архива «КП»
Нового постояльца обменяли у новосибирского зоопарка на редкие виды птиц. «Большому черному коту» два года, зовут его Васек.
– Дорогу он перенес сложно, из-за чего пережил стресс, – рассказал пресс-секретарь зоосада Михаил Сорокоумов. – Месяц новосел был на карантине в закрытом помещении. Сейчас он также находится в зимнем вольере, где привыкает к новому жилью.
Увидеть мяукающего красавца Василия посетители смогут только в теплое время года, когда его переведут в летний вольер.
Теперь в нашем зоопарке четыре ягуара: два самца и две самки. В 2007 году эти постояльцы принесли долгожданный приплод: у них родилась тройня. Малышек, а все три были девочками, по программе обмена отправили в другие зоопарки.
Ягуар распространен почти по всей Южной и Цент­ральной Америке и на юге Северной Америки. Чаще всего он населяет дремучие тропические леса, реже сухие заросли кустарников. Черные ягуары – это не подвид, а редко встречающийся тип окраски. Шкура у них не вполне черная, а темно-коричневая, пятна на ней легко угадываются, поэтому отличить такого ягуара от пантеры не сложно. Эта крупная мускулистая кошка достигает в длину 150–180 см, а весит где-то от 70 до 140 кг. Как и все остальные дикие кошки (за исключением льва), предпочитает вести одиночный образ жизни на своей территории, которую ревностно охраняет.
Интересен тот факт, что хищник терпимо относится к чужаку-ягуару и не терпит присутствия других диких сородичей. Охотится он в основном на копытных животных, но при случае не упускает возможности напасть на лисицу, обезьяну, грызуна и даже на змею и крокодила. Кроме того, ягуар – отменный пловец и ловкий рыбак. Коренные племена индейцев нередко обожествляли ягуара и приписывали ему сверхъестественные способности, в частности умение гипнотизировать свою жертву. Но на самом деле этот красавец обычно охотится из хорошо замаскированной засады в траве или на дереве.
Сегодня ягуар находится под угрозой исчезновения и занесен в международную Красную книгу.

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