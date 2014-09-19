Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Фото: Gujarat Information Bureau/AFP
Как сообщает Лента.ру
со ссылкой на Reuters, журналистка, увидев в телесуфлере 2 буквы Xi (так по-английски
пишется фамилия лидера КНР), прочитала их как римскую цифру XI
(одиннадцать).
В тот момент Си Цзиньпин находился с официальным визитом в Индии. Китайский лидер договаривался с индийским премьер–министром Нарендрой
Моди об укреплении торговых и экономических связей между двумя странами.
По информации агентства, ведущая не появится в эфире в течение нескольких месяцев.
В последнее время телеканал часто высмеивают за низкое качество продукции. Как иронично заметил один из пользователей соцсети, "в этом
есть один позитивный момент: ведущая хотя бы знает римские цифры".
Телеканал Doordarshan существует с 1959 года и входит в состав крупнейшей вещательной корпорации Индии Prasar Bharati, учрежденной
правительством страны.