Диктор перепутала латинские буквы в фамилии лидера КНР с цифрами

В мире
770
Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Фото: Gujarat Information Bureau/AFP
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters, журналистка, увидев в телесуфлере 2 буквы Xi (так по-английски пишется фамилия лидера КНР), прочитала их как римскую цифру XI (одиннадцать).

В тот момент Си Цзиньпин находился с официальным визитом в Индии. Китайский лидер договаривался с индийским премьер–министром Нарендрой Моди об укреплении торговых и экономических связей между двумя странами.

По информации агентства, ведущая не появится в эфире в течение нескольких месяцев.

В последнее время телеканал часто высмеивают за низкое качество продукции. Как иронично заметил один из пользователей соцсети, "в этом есть один позитивный момент: ведущая хотя бы знает римские цифры".

Телеканал Doordarshan существует с 1959 года и входит в состав крупнейшей вещательной корпорации Индии Prasar Bharati, учрежденной правительством страны.

