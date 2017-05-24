​Диктует эпоха цифровизации

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Гуляим Тулешева

В век цифровизации казахстанцы должны получать качественные государственные услуги в цент­рах обслуживания населения, а между городом и селом необходимо сократить имеющийся сегодня цифровой разрыв. Такое мнение высказал Даурен Абаев, отвечая на вопросы о перспективах развития новых услуг, в том числе внедрения digital-ЦОНов.

– ЦОНы не должны оставаться в стороне от новых технологий, и мы будем предлагать различные услуги, к примеру, верификацию граждан, помощь виртуальных консультантов, будем стремиться к повышению знаний, в том числе IT-компетенции людей. Думаю, это позволит существенно сэкономить госсредства, сократить время обслуживания.

По словам министра, в ведомстве сейчас работают над проектом, реализация которого позволит в течение трех лет подключить 1 900 населенных пунктов к высококачественному широкополосному Интернету. А это значит, что порядка 4 млн граждан, не выходя из дома, смогут заказывать услуги посредством электронного правительства. В их числе – сельские жители, для обслуживания которых сегодня в райцентрах страны действуют 70 мобильных ЦОНов.

На пресс-конференции были подняты и другие вопросы. В частнос­ти, о том, каким будет эффект для гражданского общества от законопроекта по вопросам деятельности неправительственных организаций, не предполагает ли он усиление контроля за НПО?

Отвечая на данный вопрос, Абзал Нукенов пояснил, что со времени принятия закона о государственном социальном заказе прошло 12 лет и он требует доработок и совершенствования. В связи с чем сами представители гражданского общества предложили усовершенствовать законодательные нормы в плане улучшения качества оказания государственных социальных услуг, повышения их эффективности и прозрачности.

– Законопроектом предусматривается активное вовлечение представителей НПО в формирование тематики, в процесс мониторинга и оценки результатов реализуемых социальных проектов. В рамках законопроекта мы должны большую работу провести по ревизии, анализу социальных проектов, которых в прошлом году было реализовано по линии госсоцзаказа на общую сумму около 9 миллиардов тенге. Это большие средства, а потому вопрос о соответствии суммы качеству вполне правомерен. Данный законопроект не предусматривает контроль над деятельностью НПО, он предусмат­ривает усиление механизмов конт­роля и мониторинга за реализацией госсоцзаказов и проектов.

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