Диктуют перспективы страны
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Жасулан Шаймарданов, ректор Восточно-Казахстанского государственного технического университетаим. Д. Серикбаева, профессор
По сути, в Послании подведены итоги развития Казахстана за 25-летний период независимости. Вместе с тем обозначена перспективная программа развития Казахстана на третьем этапе модернизации, которая будет способствовать устойчивому развитию экономики. И она будет связана с научно-технической деятельностью и ее инновационной направленностью.
Под руководством Президента Нурсултана Назарбаева идет поступательное развитие страны, реализуются политические, экономические и социальные реформы. Положительные плоды дали меры по преодолению последствий международного финансового кризиса. А сегодня формируется начало нового этапа развития молодого государства. Послание Главы государства придает всем нам уверенность в завтрашнем дне.