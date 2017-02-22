​Диктуют перспективы страны

По сути, в Послании подведены итоги развития Казахстана за 25-летний период независимости. Вместе с тем обозначена перспективная программа развития Казахстана на третьем этапе модернизации, которая будет способствовать устойчивому развитию экономики. И она будет связана с научно-технической деятельностью и ее инновационной направленностью.

Под руководством Президента Нурсултана Назарбаева идет поступательное развитие страны, реализуются политические, экономические и социальные реформы. Положительные плоды дали меры по преодолению последствий международного финансового кризиса. А сегодня формируется начало нового этапа развития молодого государства. Пос­лание Главы государства придает всем нам уверенность в завтрашнем дне.