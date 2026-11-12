Димаш, Хосе и домбра

Песни Димаша Кудайбергена привели португальца Хосе Рибейру­ к игре на дом­бре, онлайн-­урокам с казахстанцами и... к песенному дуэту с любимым артистом.

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На концерте в Мадриде тура Dimensions Димаш Кудайберген вдруг заметил за спиной одного из зрителей чехол от домбры. Для казахстанского артиста, выступающего в столице Испании, увидеть здесь свой национальный инструмент – почти как встретить земляка. Он пригласил этого зрителя на сцену. Так португальский текстильщик Хосе Рибейру оказался рядом со своим кумиром – и вместе они спели «Самал тау».

Тысячи зрителей смотрели, как гость из Португалии, пришедший в казахской тюбетейке, играет на домбре и поет по-казахски. Димаш слушал и одобрительно, с восхищением кивал. В эту минуту не было ни границ, ни языковых барьеров: звучала песня, и она была понятна всем. Этот перформанс стал поистине праздником нашей культуры, послом которой Димаш стал давно и безоговорочно!

Хосе живет в португальском городе Гимарайнш и работает в текстильной промышленнос­ти. Он играет на гитаре, участвует­ в творческих проектах. Казахская музыка вошла в его жизнь неожиданно.

– Мой интерес начался, когда я услышал, как Димаш исполняет песню «Дайдидау». До этого я не знал казахской культуры, это была новая для меня страна, – вспоминает он.

Одна песня открыла для него целый мир! Хосе не просто послушал и забыл. Он захотел понять, прикоснуться, научиться. И тут произошло событие, которое подтверждает: Вселенная слышит наши помысли, и если они чисты – помогает.

16 ноября 2025 года Хосе получил домбру из рук друга Жила Виейры, который работает в консульстве Казахстана в Гимарайнше. Сначала Хосе осваивал инструмент самостоятельно, затем по приглашению посольства начал заниматься в онлайн-школе Otandаstar с преподавателем Дамиром и казахстанцами, живущими в разных странах Европы. Представьте: Португалия, вечер, экран ноутбука, и по ту сторону люди, для которых домбра родная с детства, терпеливо учат нового друга.

Хосе знал гаммы, но домбра преподнесла сюрпризы. Например, ритм правой руки совсем другой. Зато и награда щедрая: в его репертуаре сегодня – гимн Казахстана, кюй «Самал тау», «Ода к радости», «Еркемай». А еще – собственный кюй «Ностальгия», по-португальски Saudade. Это слово, которое, говорят, невозможно перевести точно: светлая тоска по тому, что дорого сердцу.

– Казахскому слуху оно, кажется, тоже очень понятно, – улыбаясь, говорит Хосе.

Домбра Хосе зазвучала и в музыкальном перкуссионном проекте Allcateia, где его новую находку приняли тепло. Звук двух струн, как оказалось, вполне уживается с португальскими ритмами.

– Когда я слушаю и исполняю казахскую музыку, испытываю самые разные чувства. Некоторые мелодии вызывают радость, другие – ностальгию, заставляют вспоминать времена противостояний и преодоления трудностей, – делится Хосе.

Он, к слову, видит родство двух народов. Следит за публи­кациями посла Казахстана в Португалии, читает историю наших стран и находит общее.

– Португальские моряки покоряли океанские просторы, казахи – бескрайние степи. Люди двух культур отправлялись на поиски нового: одни по морям, другие по Шелковому пути. Культура на протяжении веков уже не раз показывала, что мы разные, но в то же время одинаковые. Мы можем объе­диняться, смешивать наши культуры и создавать мировой оркестр, чтобы глобализация делала мир более сплоченным! – говорит он.

Мой собеседник уверен, что культура не требует виз и переводчиков. Достаточно мелодии, которая нашла дорогу к другому сердцу. Когда человек учит чужую песню, он делает самый красивый комплимент ее народу: говорит, что в нем есть что-то настолько ценное, ради чего стоит потратить свои вечера.

– Музыку люди понимают раньше слов. Знаю это не понаслышке. Когда моей дочери было всего несколько месяцев, и она плакала от какого-нибудь недомогания, я включал песню Димаша «Ұмытылмас күн». Малышка затихала, слушала, а иногда даже улыбалась, хотя еще ничего не понимала ни в музыке, ни в словах. Сейчас ей четыре года, но тот голос она, пожалуй, узнает среди тысячи. И как поется в этой песне, такие моменты действительно незабываемы. Наверное, именно так и начинается любовь к культуре: не с учебников и не с лозунгов, а с тихой колыбельной, которая однажды успокоила чужое сердце. У меня это была «Дайдидау», у моей дочери – «Ұмытылмас күн», – рассказывает Хосе Рибейру.

На домбре Хосе теперь два автографа: Димаша и его отца Каната. Спеть с кумиром на одной сцене было давней мечтой – и она сбылась. Но у мечты Хосе есть продолжение: приехать в Казахстан и почувствовать теплоту и гостеприимство казахстанцев.

Хосе убежден, что талант Димаша не только певческий. Он умеет объединять людей. За этим стоят дисциплина и отточенный голос, любовь к своей стране и культуре, уважение к другим народам и тонкий музыкальный вкус.

– Благодаря Димашу веришь, что музыка способна заставить людей мечтать о лучшем мире и творить добро, чтобы эти мечты сбылись! – говорит Хосе.