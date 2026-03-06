Народный артист РК ­Димаш Кудайберген отмечен за значительный вклад в развитие культуры тюркского мира. Ему вручен именной орден «Посол культуры тюркского мира», являющийся высшей наградой ТЮРКСОЙ. Заслуженный дея­тель РК, актриса Самал ­Еслямова отмечена за значительный вклад в тюркское и мировое киноискусство. Ей вручен специальный приз ТЮРКСОЙ в номинации «Лучший артист тюркского мира».

От имени заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой артистов поздравил вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков, который особо подчеркнул значимость их достижений для укрепления культурных связей тюркского мира и международного признания казахстанского искусства.

О значении наград и роли ­казахстанских деятелей культуры в укреплении общетюркского культурного пространства сказал Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

– Сегодня мы чествуем людей, которые по-настоящему объединяют тюркский мир силой искусства. Димаш ­Кудайберген несет миссию культурного посла через музыку, а Самал Еслямова стала признанным символом казахстанского кино. Эти награды – заслуженное признание их вклада в развитие культуры тюркского мира, – отметил Султан Раев.

В свою очередь Димаш ­Кудайберген, принимая награду, отметил:

– Для артиста высшая награда – это признание и поддержка народа. Эту награду я воспринимаю как важный жест, который указывает на укрепление дипломатических отношений между нашими странами. Я воспринимаю эту награду не как личную, а как знак уважения и почета, оказанный всему казахскому народу.

Напомним, Димаш стал вторым человеком, удостоенным этой награды. Ранее такое звание было присвоено нобелевскому лауреату, профессору Азизу Санджару из Турции.