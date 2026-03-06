Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ Культура 6 марта 2026 г. 3:30 199 Нияз Илюкин В Астане состоялась церемония вручения наград Международной организации ТЮРКСОЙ, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации. фото пресс-службы МКИ Народный артист РК Димаш Кудайберген отмечен за значительный вклад в развитие культуры тюркского мира. Ему вручен именной орден «Посол культуры тюркского мира», являющийся высшей наградой ТЮРКСОЙ. Заслуженный деятель РК, актриса Самал Еслямова отмечена за значительный вклад в тюркское и мировое киноискусство. Ей вручен специальный приз ТЮРКСОЙ в номинации «Лучший артист тюркского мира». От имени заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой артистов поздравил вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков, который особо подчеркнул значимость их достижений для укрепления культурных связей тюркского мира и международного признания казахстанского искусства. О значении наград и роли казахстанских деятелей культуры в укреплении общетюркского культурного пространства сказал Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. – Сегодня мы чествуем людей, которые по-настоящему объединяют тюркский мир силой искусства. Димаш Кудайберген несет миссию культурного посла через музыку, а Самал Еслямова стала признанным символом казахстанского кино. Эти награды – заслуженное признание их вклада в развитие культуры тюркского мира, – отметил Султан Раев. В свою очередь Димаш Кудайберген, принимая награду, отметил: – Для артиста высшая награда – это признание и поддержка народа. Эту награду я воспринимаю как важный жест, который указывает на укрепление дипломатических отношений между нашими странами. Я воспринимаю эту награду не как личную, а как знак уважения и почета, оказанный всему казахскому народу. Напомним, Димаш стал вторым человеком, удостоенным этой награды. Ранее такое звание было присвоено нобелевскому лауреату, профессору Азизу Санджару из Турции. #Астана #награды #ТЮРКСОЙ #СКИ