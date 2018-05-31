Общество
Димаш Кудайберген наградит победителей детского конкурса "Baqytty Bala" в Актобе
Димаш Кудайберген наградит победителей детского конкурса "Baqytty Bala" в Актобе. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Актюбинской области сообщили организаторы конкурса, передает Kazpravda.kz.

Несколько победителей будут объявлены в ходе торжественной церемонии награждения 2 июня с участием приглашенных звезд эстрады и спорта. Финалисты будут соревноваться в борьбе за гран-при в размере 2 000 000 тенге. Помимо основного победителя, денежный приз ждет обладателя первого места – 1 500 000 тенге, а также обладателей второго и третьего места – 750 000 тенге и 500 000 тенге соответственно.

Один из участников фестиваля также будет награжден именным призом от известного певца, победителя международных конкурсов "Славянский базар 2015" и  "Singer – 2017", обладателя премии "MTV Music Awards" Димаша Кудайбергена.



Как отмечают организаторы, проект "Baqytty Bala" призван дать шанс талантливым детям заявить о себе. Его участниками стали 20 детей из разных стран, включая Казахстан, Россию, Украину, Узбекистан и Грецию.

"Мы планируем реализацию фестиваля "Baqytty Bala" на ежегодной основе и ставим своей ключевой целью превратить данный проект в общепризнанный бренд Актюбинской области. В наших планах провести "Baqytty Bala" в Астане в 2020 году, а в 2021 году в Алматы", – сказала заместитель акима Актобе Кульпаршын Айдарханова .

Руководитель творческого центра "ДимашАли" Канат Айтбаев отметил, что у детей-участников данного конкурса есть большие шансы стать звездами мировой арены.

"Уже поступают предложения от продюсерских центров о возможном сотрудничестве с нашими конкурсантами", – поделился он.

"Baqytty Bala-2018" представляет собой конкурс эстрадной песни, в котором приняли участие юные музыкальные таланты в возрасте от 10 до 15 лет. Организаторами фестиваля выступили акимат Актюбинской области и творческий центр "ДимашАли".



Участникам конкурса было необходимо самостоятельно исполнить любую песню на родном языке (в том числе и собственного сочинения) и мировой хит на выбор. Масштабный проект детского творчества проходит в несколько этапов, включая дистанционный отборочный тур и финальный конкурс детской эстрадной песни.

Финал конкурса пройдет в концертном зале актюбинского Центра искусств "Өнер орталығы". 

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