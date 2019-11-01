Димаш Кудайберген нарядил ведущего программы "Вечерний Ургант" в чапан

Полицейские Северо-Казахстанской области обнаружили мясо марала в багажнике остановленного ими автомобиля
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Миллиарды тенге за последнее десятилетие направлялись на приведение в порядок водохозяйственных объектов юга республики, но вода так и не доходит до землепользователей
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Лучше переоценить, чем недооценить ситуацию…
Точка роста – нефтехимия
«Я ехал к Вам…»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 13 июня 2023 года № 19-НП
Решение принимает специалист
Во избежание повторения трагедии, случившейся в области Абай, решением местных органов власти введен запрет на пребывание физических лиц и автомобилей в лесах других регионов страны в период высокой пожарной опасности
Победили вопреки
На воде и по суше
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Сотни крестьянских хозяйств в двух районах области Жетысу рискуют остаться без полива из-за плачевного состояния водных сооружений
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев
Лошади Пржевальского, многие местные старожилы считают их куланами, переедут из Европы на родину – в казахстанские национальные парки и природные резерваты
Летный состав воинской части 55652 выполняет задачи по охране воздушных рубежей нашей родины
Высокая миссия зергера
Перекрытие улиц и перебои с водой: в акимате Астаны сделали заявление
Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Сочи
Когда решится вопрос с водой в Астане, сообщил Касымбек
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Четыре энергоблока аварийно отключились на электростанции в Аксу
Газ взорвался в летнем кафе в Астане
Аким области Улытау объявил выговор своему заместителю и главе Жезказгана за проблемы в сфере ЖКХ
Двое астанчан находятся в тяжелом состоянии после отравления сероводородом в колодце
Игравшего в прятки ребенка всю ночь искали в Акмолинской области
В городе Балхаше сорванная ураганом кровля упала на автомобиль с людьми
Вернувшийся в город своего рождения конкурс молодых исполнителей «Жас қанат-2023» представил 20 сильных голосов страны
Самолет FlyArystan вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
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Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
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