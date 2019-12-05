Димаш Кудайберген номинирован на музыкальную премию "Виктория"

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген номинирован на российскую музыкальную премию "Виктория", сообщает Inform.kz.
"В борьбу за звание "Вокалист года в классической музыке" вступают Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хибла Герзмава, Димаш Кудайберген, Анна Нетребко и Ольга Перетятько. Напомним, что все эти годы в этой номинации побеждала Анна Нетребко. Кому достанется золотая статуэтка премии "Виктория" в этом году?" - говорится в информации организаторов, опубликованной на официальном аккаунте в Instagram.
Кроме того, Димаш представлен в номинации "Песня года".
"Сразу шесть песен претендуют на звание "Песни года": "Про белые розы" в исполнении Димы Билана, "Любовь уставших лебедей" Димаша Кудайбергенова, "Хорошо" Александра Маршала, Николая Расторгуева и Александра Иванова, "Чего ты хочешь от меня" Валерия Меладзе, "Зацепила" Артура Пирожкова и Life Zivert. И никто пока не готов делать прогнозы, кому достанется победа", - сообщили организаторы.
Отметим, что с песней "Любовь уставших лебедей" номинированы также ее авторы – композитор Игорь Крутой ("Композитор года") и поэт Михаил Гуцериев ("Поэт года").
Победителей назовут сегодня, 5 декабря, на церемонии вручении премии в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
"В борьбу за звание "Вокалист года в классической музыке" вступают Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хибла Герзмава, Димаш Кудайберген, Анна Нетребко и Ольга Перетятько. Напомним, что все эти годы в этой номинации побеждала Анна Нетребко. Кому достанется золотая статуэтка премии "Виктория" в этом году?" - говорится в информации организаторов, опубликованной на официальном аккаунте в Instagram.
Кроме того, Димаш представлен в номинации "Песня года".
"Сразу шесть песен претендуют на звание "Песни года": "Про белые розы" в исполнении Димы Билана, "Любовь уставших лебедей" Димаша Кудайбергенова, "Хорошо" Александра Маршала, Николая Расторгуева и Александра Иванова, "Чего ты хочешь от меня" Валерия Меладзе, "Зацепила" Артура Пирожкова и Life Zivert. И никто пока не готов делать прогнозы, кому достанется победа", - сообщили организаторы.
Отметим, что с песней "Любовь уставших лебедей" номинированы также ее авторы – композитор Игорь Крутой ("Композитор года") и поэт Михаил Гуцериев ("Поэт года").
Победителей назовут сегодня, 5 декабря, на церемонии вручении премии в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.