Фото: kudaibergenov.dimash
Культура
Димаш Кудайберген презентовал новый музыкальный клип

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген презентовал новый музыкальный клип, передает Kazpravda.kz.

Премьера клипа на песню Okay состоялась 30 мая на официальной странице исполнителя в Youtube.

Музыку к песне написал композитор Игорь Крутой, а текст – Игорь Николаев. Режиссером клипа стала Алина Верипя. 

Поклонники творчества певца поделились своими впечатлениями от клипа на странице Димаша в Instagram:

– "Потрясающий клип... Как передано то мрачное время... Очень атмосферный... Только грустный... Очень грустный!!!";

– "Я знала, что тебя невозможно разлюбить... Димаш, тебе удалось передать голосом все – от боли героя от разлуки, до попытки убедить девушку, что так будет лучше для нее, всё пройдет со временем... Но нет, настоящая любовь живет, даже если закончилась жизнь. Любовь вне времени... Ди, вы заставили меня плакать";

– "Клип и песня – это единое целое! Все детали сошлись в единый пазл! Браво, Димаш! Браво команда!".

 

 

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