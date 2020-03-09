Димаш Кудайберген презентовал в Кремле новую песню "Your Love"

Культура
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В Москве, на сцене Государственного Кремлевского дворца, прошла премьера песни "Your Love", написанной на стихи Лары Фабиан, в исполнении всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает Kazpravda.kz.

Выступление Димаша прошло в рамках показа шоу Валентина Юдашкина.

"С чувством огромного волнения представляем долгожданную премьеру - Димаш Кудайберген и Игорь Крутой "Your Love" (муз. И. Крутой, ст. Л. Фабиан). Пусть наша с Димашем композиция будет музыкальным подарком всем женщинам в День 8-го марта. Постараемся сделать это доброй традицией и радовать вас премьерами в этот праздник", - написал композитор Игорь Крутой в своем Instagram.

Эфир концерта состоится сегодня, 9 марта, в 23.20 на канале "Россия 1".

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