Димаш Кудайберген презентовал в Кремле новую песню "Your Love"

В Москве, на сцене Государственного Кремлевского дворца, прошла премьера песни "Your Love", написанной на стихи Лары Фабиан, в исполнении всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена,сообщает Kazpravda.kz.
Выступление Димаша прошло в рамках показа шоу Валентина Юдашкина.
"С чувством огромного волнения представляем долгожданную премьеру - Димаш Кудайберген и Игорь Крутой "Your Love" (муз. И. Крутой, ст. Л. Фабиан). Пусть наша с Димашем композиция будет музыкальным подарком всем женщинам в День 8-го марта. Постараемся сделать это доброй традицией и радовать вас премьерами в этот праздник", - написал композитор Игорь Крутой в своем Instagram.
Эфир концерта состоится сегодня, 9 марта, в 23.20 на канале "Россия 1".