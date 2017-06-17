Уроженец Шымкента из Нью-Йорка Димаш Ниязов выиграл свой очередной бой на профессиональном ринге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.
В рамках вечера бокса в Детройте Ниязов техническим нокаутом в пятом раунде "остановил" доминиканца Рамона Гевару. Поединок проходил в первом полусреднем весе.
После этой победы в послужном списке Ниязова 11 побед (4 досрочных), 0 поражений и 3 ничьи.
Напомним, помимо работы в органах Ниязов является профессиональным боксером. Его тренер – родной отец Исмат Ниязов, который, к слову, тренирует и казахстанского боксера Бахтияра Эюбова (12-0, 10КО).
В ближайших планах Димаша – вернуться в Казахстан, открыть на родине бойцовский клуб, посетить EXPO 2017 и, возможно, поучаствовать в одном из боксерских поединков. Также, если повезет, на астанинском ринге Димаш планирует встретиться с именитыми боксерами планеты. Себя он называет казахоамериканцем, хотя, по его словам, думает сейчас он в основном на английском языке. Скучает настолько, что в его спортзале висит флаг Казахстана – предмет гордости боксера. Как отметил Димаш, американцы с большим уважением относятся к казахстанским мастерам кожаной перчатки.