Димаш побывал в крупнейшем в мире лагере беженцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Видеообращение знаменитости опубликовано на странице Международной организации по миграции в Instagram. Во время поездки он побывал в Кокс-Базаре, где расположен крупнейший в мире лагерь для беженцев, и рассказал о ситуации, с которой сталкиваются его жители.

«Я нахожусь в Кокс-Базаре – крупнейшем в мире лагере для беженцев. То, что я здесь вижу, поистине разрывает сердце. Семьи каждый день вынуждены делать нелегкий выбор: купить еду, лекарства или приобрести самое необходимое для своих детей. Международная организация по миграции работает на местах, предоставляя семьям жизненно важную помощь, включая безопасное жилье и медицинское обслуживание. Однако ресурсы ограничены, а потребности остаются огромными. Нам нужна ваша поддержка, чтобы помочь еще большему числу нуждающихся. Пожалуйста, сделайте пожертвование сегодня – любая сумма важна. Ваша щедрость поможет этим семьям начать жизнь заново», – обратился певец.

Он отметил, что многие семьи нуждаются в продовольствии, медицинской помощи и безопасных условиях для жизни. Также подчеркнул важность поддержки гуманитарных программ, реализуемых МОМ в лагерях беженцев.

По словам Димаша, даже небольшие пожертвования могут помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и способствовать их возвращению к нормальной жизни.

Напомним, в ближайшее время всемирно известный казахстанский артист планирует отправиться в мировое турне DiMENSIONS World Tour.