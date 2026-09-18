Димаш побывал в крупнейшем в мире лагере беженцев

Звезды,ООН
Дана Аменова
корреспондент

Исполнитель хитов «Дайдидау», «Махаббат бер маған», «Ұмытылмас күн», «Любовь уставших лебедей», являющийся глобальным послом доброй воли Международной организации по миграции (МОМ), посетил Бангладеш с гуманитарной миссией и призвал мировое сообщество поддержать семьи беженцев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Видеообращение знаменитости опубликовано на странице Международной организации по миграции в Instagram. Во время поездки он побывал в Кокс-Базаре, где расположен крупнейший в мире лагерь для беженцев, и рассказал о ситуации, с которой сталкиваются его жители.

«Я нахожусь в Кокс-Базаре – крупнейшем в мире лагере для беженцев. То, что я здесь вижу, поистине разрывает сердце. Семьи каждый день вынуждены делать нелегкий выбор: купить еду, лекарства или приобрести самое необходимое для своих детей. Международная организация по миграции работает на местах, предоставляя семьям жизненно важную помощь, включая безопасное жилье и медицинское обслуживание. Однако ресурсы ограничены, а потребности остаются огромными. Нам нужна ваша поддержка, чтобы помочь еще большему числу нуждающихся. Пожалуйста, сделайте пожертвование сегодня – любая сумма важна. Ваша щедрость поможет этим семьям начать жизнь заново», – обратился певец. 

Он отметил, что многие семьи нуждаются в продовольствии, медицинской помощи и безопасных условиях для жизни. Также подчеркнул важность поддержки гуманитарных программ, реализуемых МОМ в лагерях беженцев.

По словам Димаша, даже небольшие пожертвования могут помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и способствовать их возвращению к нормальной жизни.

Напомним, в ближайшее время всемирно известный казахстанский артист планирует отправиться в мировое турне DiMENSIONS World Tour.

#лагерь #беженцы #Димаш #Бангладеш

Популярное

Все
Пройден экватор, близится финиш
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Развивать диалог и сотрудничество
Трубный завод запустят в Сарани
На одной волне с искусственным интеллектом
Главный ориентир – экономический рост
Идеи нового поколения
Школьники знакомятся со страной
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Стратегия созидания академика Багдата Телтаева
Чистота – забота каждого
Бери и действуй!
Когда они ушли…
По следам лесных жителей
Дорога к истокам степной цивилизации
Знакомый сюжет
Чтобы было где спасать
От Хиросимы до Нагои: новая глава
Технологии, меняющие представления о горном курорте
Комиксы для изучения языка
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Время белых полей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Президент произвел ряд назначений
Токаев назначил послов Казахстана в Малайзии и Грузии
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Уборка на финишной прямой
Диалог эпох и поколений
Выросла морковь среди хлебов
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Промышленная кооперация в рамках ЕАЭС
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля

Читайте также

Макпал Жунусова рассказала о некачественном ремонте дома за…
Энрике Иглесиас назвал концерты в Казахстане «незабываемыми»
Композиция Димаша вошла в ТОП-3 летнего чарта американской …
ООН опасается угрозы ИИ человечеству

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]