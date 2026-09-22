Димаш примет участие в республиканском марафоне «Читающая нация»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген сообщил о своём участии в республиканском марафоне «Кітап оқитын ұлт» («Читающая нация»). Об этом артист написал на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В соцсетях звездный исполнитель отметил, что проект стартовал по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и при поддержке МКИ. Его цель – популяризация культуры чтения в стране.

Димаш Кудайберген решил участвовать в марафоне вне конкурса – в специальной категории «Парасат».

В качестве одной из недавно прочитанных книг он назвал автобиографическое произведение известного казахстанского художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова «Жизнь без рук».

Артист рассказал, что лично встретился с Куюковым в Караганде накануне концерта, посвящённого Дню шахтёра. По словам артиста, жизненный путь художника, его стойкость перед испытаниями и сила духа произвели на него особое впечатление.

«Пусть марафон «Кітап оқитын ұлт» станет поводом читать новые книги, черпать из них знания и делиться друг с другом тем, что мы прочитали!» – написал Димаш Кудайберген.

Ранее народный артист Казахстана Димаш Кудайберген посетил съемочную площадку художественного фильма «Таймас». Во время визита артист встретился со съемочной группой и пожелал успехов в работе над картиной.