Димаш примет участие в республиканском марафоне «Читающая нация»

Звезды,Литература
Дана Аменова
корреспондент

Любимец публики решил участвовать в проекте вне конкурса  в специальной категории «Парасат»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген сообщил о своём участии в республиканском марафоне «Кітап оқитын ұлт» («Читающая нация»). Об этом артист написал на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В соцсетях звездный исполнитель отметил, что проект стартовал по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и при поддержке МКИ. Его цель  популяризация культуры чтения в стране.

Димаш Кудайберген решил участвовать в марафоне вне конкурса  в специальной категории «Парасат».

В качестве одной из недавно прочитанных книг он назвал автобиографическое произведение известного казахстанского художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова «Жизнь без рук».

Артист рассказал, что лично встретился с Куюковым в Караганде накануне концерта, посвящённого Дню шахтёра. По словам артиста, жизненный путь художника, его стойкость перед испытаниями и сила духа произвели на него особое впечатление.

«Пусть марафон «Кітап оқитын ұлт» станет поводом читать новые книги, черпать из них знания и делиться друг с другом тем, что мы прочитали!»  написал Димаш Кудайберген.

Ранее народный артист Казахстана Димаш Кудайберген посетил съемочную площадку художественного фильма «Таймас». Во время визита артист встретился со съемочной группой и пожелал успехов в работе над картиной. 

#марафон #чтение #Димаш

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