Награда стала признанием международных достижений артиста и его вклада в укрепление культурных связей между народами

Фото: dimashnews.com

19 ноября в Мехико казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену был вручён почётный пояс Всемирного боксёрского совета (World Boxing Council, WBC) – одной из самых авторитетных организаций в истории профессионального бокса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Легендарный казахстанец Геннадий Головкин был чемпионом мира по версии WBC. Однако признание со стороны WBC выходит далеко за рамки бокса: особых наград от организации удостаивались такие выдающиеся личности, как Нельсон Мандела и Турки Аль аш-Шейх.Специальный пояс WBC вручен Димашу Кудайбергену в знак признания его исключительного таланта и уникальной способности объединять людей из разных стран и культур с помощью музыки.

Почетную награду на сцене Palacio de los Deportes Народному артисту Казахстана Димашу Кудайбергену вручали: представитель и советник WBC Алихан Жарылгапов, посол WBC Гектор Сулейман-младший, Хосе Антонио Арреола Сулейман – руководитель отдела маркетинга и коммуникаций WBC и Виктор Сильва – заместитель директора WBC.

Представители WBC поделились с редакцией DimashNews подробностями значения награды, врученной Димашу

Что символизирует пояс WBC и что делает это вручение особенным?

Пояс Всемирного боксёрского совета символизирует лучших бойцов за всю историю бокса. Все великие боксёры завоёвывали зелёный пояс. Они мечтают о нём с юности. Это высшая награда в боксе. Наш девиз – «My heart is gold, my blood is green» / «Моё сердце золотое, моя кровь зелёная».

Каждый обладатель зелёного пояса много лет боролся за свою мечту и упорно трудился. У него нет цены, потому что он символизирует историю и величие.

Всемирный боксёрский совет всегда был на стороне бойцов – до начала их карьеры, во время неё и после её завершения. Это очень важная часть работы WBC.

Почему решили вручить пояс Димашу?

Такие пояса вручают очень редко. Димаш – особенный человек, он - легенда музыки. Димаш добился мирового признания, и многие любят его за его музыку и ценности. Именно поэтому ему вручили этот пояс.

Димаш понимает значение истории бокса. Думаем, он узнал об этом благодаря Геннадию Головкину. Головкин – замечательный человек, великий боец с очень сильным характером. За бойцом стоит человек, который хочет лучшего для других - это многое говорит о людях Казахстана.

У наших культур есть сходство. Люди хотят лучшего для своей страны и для других людей в мире, поэтому Димаш и принимает эту награду. Это признание на мировом уровне, которое мы выражаем замечательному человеку и легенде музыкальной индустрии.

Кому принадлежала идея вручить Димашу этот пояс?

Маурисио Сулейману – президенту Всемирного боксёрского совета. К сожалению, по состоянию здоровья он не смог приехать. Но он всю неделю говорил об этом мероприятии. Он говорил: «Я хочу быть там вместе с Димашем. Он мой хороший друг». Он очень расстроился, что не смог приехать.

В ходе беседы представители команды Димаша и WBC обсудили глобальные цели Всемирного боксерского совета и рассказали о роли артиста в работе Международной организации по миграции ООН.

Всемирный боксёрский совет хочет, чтобы боксёры были в безопасности и могли пройти путь к вершинам бокса, сохраняя здоровье. Димаш в своей сфере, в музыке, тоже хочет изменить мир. Он хочет мира и стремится продвигать ценности, важные для всех народов. Это то, что объединяет Всемирный боксёрский совет и Димаша. Один мир, один народ, любовь, мир.

О работе Димаша в МОМ. Всемирный боксёрский совет всегда следил за такими инициативами. Например, когда Южная Африка переживала очень тяжёлые времена из-за апартеида, Хосе Сулейман запретил проведение боксёрских мероприятий в Южной Африке (под эгидой WBC). Так он выразил протест против расизма в стране. Он также поднимал этот вопрос в ООН. Он помог Нельсону Манделе выйти из тюрьмы.Думаю, музыка и спорт, в том числе бокс, обладают силой противостоять несправедливости, вдохновлять людей и делать нас человечнее.

Что общего у бокса и музыки?

У нас общие ценности. Мы все хотим единства. Мы все хотим жить в мире, где люди могут быть вместе. Как на чемпионате мира по футболу. В боксе то же самое. В конце каждого боя боксёры обнимаются. Они уважают друг друга.

Вот Геннадий Головкин, он сейчас в World Boxing. Мы очень близки с ним по многим причинам. Он был нашим чемпионом. Для нас он как член семьи. Мы хорошо его знаем и понимаем.

Спорт и музыка объединяют людей. У каждого свои интересы и вкусы. Кто-то любит спорт, кто-то слушает метал. В конечном итоге это помогает нам быть вместе.

Димаш Кудайберген удостоен почётного пояса Всемирного боксёрского совета WBCЧто бы Вы хотели сказать Димашу и его поклонникам по всему миру?

Послание Всемирного боксёрского совета Димашу и его поклонникам такое: «Боритесь за свою мечту. Продолжайте бороться, делайте то, что любите, получайте удовольствие от самого процесса. Наслаждайтесь музыкой, которая есть в любом виде спорта и в любой профессии».

Димаш Кудайберген поблагодарил представителей WBC за оказанную высокую честь и отметил этот поистине особенный момент для Казахстана и Мексики – торжество силы музыки, единства и дружбы между народами.