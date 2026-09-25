Димаш выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистау

Звезды
Дана Аменова
корреспондент

В день общенационального траура популярный певец назвал произошедшую трагедию невосполнимой утратой для всех казахстанцев. 

Фото: Instagram Димаша

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram обращение, в котором выразил соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz

Артист признался, что не может найти слов, чтобы передать боль от гибели юношей. По его словам, трагедия произошла в тот момент, когда молодые люди только начинали вступать во взрослую жизнь.

«У меня разрывается сердце от боли за моих младших братьев 18–19 лет, погибших в Актау. Мне трудно подобрать слова», – написал Димаш Кудайберген.

Певец также выразил искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших, пожелав им сил и терпения пережить тяжелую утрату. 

 

#военнослужащие #Мангистау #Димаш Кудайберген #траур

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