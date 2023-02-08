Димаш заинтриговал встречей с известным продюсером, работавшим с Кристиной Агилерой и Мэрайей Кэри

Казахстанский певец Димаш Кудайберген встретился с известным композитором и продюсером США Уолтером Афанасьевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт DimashNews.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Димаш Кудайберген и Уолтер Афанасьев познакомились еще в 2017 году. Вчера в Лос-Анжелесе, в студии Уолтера, после вынужденного карантинного перерыва состоялась новая встреча.

«Хорошая встреча в Лос-Анджелесе. Давно не виделись», – сухо подписал фото в своем аккаунте в Instagram Димаш, заинтриговав многомиллионную армию своих поклонников.

Позже стало известно, что музыканты обсудили вопросы будущего сотрудничества.

«Один из величайших певцов на Земле и дорогой друг Димаш зашел поздороваться!» – написал Уолтер на своей странице в Instagram.

Уолтер Афанасьев на протяжении многих лет успешно сотрудничал со звездами мировой музыкальной индустрии, такими как Мэрайя Кэри, Кристина Агилера, Дестинис Чайлд, Рикки Мартин, Лара Фабиан и другие. Композитор является обладателем премий «Грэмми» в номинациях «Лучшая запись года» и «Продюсер года».

Самым успешной на кинематографическом поприще Уолтера считается его работа над песней «My heart will go on», которая была использована при создании фильма Джеймса Кэмерона «Титаник».