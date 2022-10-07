Димитрий Гариков назначен заместителем акима Абайской области

Аким области Абай Нурлан Уранхаев представил активу региона своего нового заместителя - Димитрия Гарикова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Димитрий Александрович Гариков родился в Восточной-Казахстанской области, Бородулихинском районе с. Бородулиха.
Окончил Семипалатинский строительный техникум, в 2000 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева.
Опыт работы:
Кочегар АО «Служба быта» с. Бородулиха Бородулихинского района.
Оператор Бородулихинской МАЗС.
Главный специалист аппарата акима Бородулихинского района.
Заведующий АЗС с. Дмитриевка Бородулихинского района.
Начальник государственного коммунального многоотраслевого предприятия «Коммунальное хозяйство».
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.
Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района ВКО.
Заместитель акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.
Начальник ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО».
Заместитель акима города Семей.
Аким города Курчатов.
Заместитель акима Восточно-Казахстанской области.
Начальник ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» ВКО. Был заместителем акима города Семей.