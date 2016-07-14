Свежий выпуск
​Динамично и последовательно
Лилия СЫЗДЫКОВА

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Астану с рабочим визитом для участия во встрече глав министерств иностранных дел прикаспийских государств. Основными вопросами двусторонних переговоров Е. Идрисова и С. Лаврова стали текущее состояние и перспек­тивы развития регионального взаимодействия, а также казахстанско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

– Ваш визит к нам – символ традиционно близких отношений между нашими странами, высокую планку которым задают регулярные контакты наших лидеров. Недавняя их встреча в Санкт-Петербурге придала импульс дальнейшему укреплению экономического сотрудничества Казахстана и России. При этом наши встречи и взаимодействие на всех уровнях идут «полным ходом», – подчеркнул Е. Идрисов.

Особое внимание министры уделили вопросам взаимо­действия двух стран в региональных интеграционных объединениях и международных организациях, в том числе в контексте предстоящего членства Казахстана в Совете Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

– Еще раз поздравляем Казахстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и готовы к тесному взаимодействию на этой площадке в предстоящие два года, – подчеркнул С. Лавров.

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