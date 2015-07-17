Динамичные шаги

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА
В марте текущего года уже запущен и реализован проект по модернизации основного производства АО «Алматинский дрожжевой завод». По словам руководителя отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата города Бауржана Кудиярбекова, запуск проектов COLOR International Technologies и BIRUNIFARM планируется в июле 2015 года.
Так, проект COLOR International Technologies предусматривает строительство завода по выпуску лакокрасочной продукции мощностью 200 тыс. тонн в год, стоимость – 330 млн тенге. На предприятии планируется организовать производство высококачественной и экологически чистой (без органических растворителей) интерьерной, фасадной и декоративной красок на современном испанском оборудовании. Проектная мощность завода составляет 30 000 тонн лакокрасочной продукции в год. При выходе предприятия на полную мощность планируется создать около 80 рабочих мест.
Завод уже выпустил пробную партию продукции объемом более 250 тонн под маркой COLORIT. Планируется, что в ближайшее время продукция завода будет представлена во всех крупных городах Казахстана.
ТОО «Birunifarm» – предприятие, которое будет производить бикарбонатные картриджи для гемодиализа. Стоимость – 37,6 млн тенге, мощность – 1 000 кг в год. Благодаря современным технологиям на объекте будут работать всего шесть человек, но он будет иметь высокую производительность. Кроме того, в 2017 году будет завершено строительство завода по производству кабельно-проводниковой продукции КМК construction и нового фармацевтического завода «Нобел АФФ».
Стоит отметить, что по итогам первой пятилетки ГП ФИИР в Карту индустриализации по Алматы вошли 29 проектов на сумму свыше 532 млрд тенге. Было создано более 5 тыс. рабочих мест в период эксплуатации и более 9 тыс. – в период строи­тельства. Всего за 5 лет в рамках карты был реализован 21 проект стоимостью свыше 280 млрд тенге с созданием 3 385 рабочих мест.
С 2010 по 2014 год за счет реализации проектов Карты индустриализации произведено продукции и оказано услуг на сумму 42 млрд тенге, налоговые отчисления превысили 20 млрд тенге. Также по итогам 2014 года предприятия­ми, входящими в Карту индустриализации, произведено продукции на общую сумму свыше 10 млрд тенге. На постоянной основе ведется работа по включению новых индустриально-инновационных проектов в карту на 2015–2019 годы.

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