​Динамичный прогресс

Об этом коллегам, представляющим суд Международного финансового центра «Астана», сообщил председатель Верховного суда РК Жакип Асанов. Обсуждение актуальных вопросов прошло в рамках встречи с главой суда МФЦА лордом Гарри Кэннэтом Вульфом при участии управляющего финансовым центром Кайрата Келимбетова, председателя международного арбитражного центра МФЦА Барбары Доуманн, судьи суда МФЦА Джэка Битсона, регистратора суда МФЦА и международного арбитражного цент­ра Кристофера Кэмпбелл-Холта. Встреча ознаменовала начало курса лекций судей суда МФЦА для коллег высшего судебного органа Казахстана.

Приветствуя почетных гостей, Жакип Асанов отметил динамичную работу в Верховном суде команды сотрудников, которые, уйдя от рутины, всецело концентрируются на конкретных проек­тах по модернизации судебной системы страны. Председатель высшего судебного органа Казахстана сообщил также о проводимой работе по улучшению качества составления судебных актов, обретению судьями навыков медиатора и освоению ими языка информтехнологий. «В этом смысле для нас, судей молодого государства, несомненно, интересен опыт английского права, выработанный тысячелетней историей», – сказал Жакип Асанов. Он подчеркнул уникальность решения Президента страны о привлечении к работе международных судей и создании системы юрисдикции, основанной на английском праве.

В свою очередь лорд Гарри Кэннэт Вульф подчеркнул прогрессивность преобразований, проводимых в судебной системе республики. Он также отметил важность изменений в системе судебного администрирования, констатируя их схожесть с реформами становления правовой системы Англии. Г-н Вульф пригласил Жакипа Асанова принять участие в традиционной престижной церемонии открытия юридического года в Лондоне в октябре текущего года. Это знаменательное событие соберет представителей независимых органов министерства юстиции и Высокого суда Англии для обсуждения актуальных вопросов права.

Позже прошла и первая лекция для казахстанских судей, открывая которую Жакип Асанов отметил уникальную возможность прослушать выступления титулованных корифеев английского права. Представив гостей, он подчеркнул, что каждый из них получил мировое признание не только в юриспруденции, но и в деловых кругах.

В свою очередь г-н Вульф сообщил, что в рамках лекций судьи суда МФЦА будут регулярно информировать о том, что применимо из практики английского права в деятельности МФЦА и судов Казахстана. Он выразил готовность оказать содействие в работе казахстанских коллег для того, чтобы Казахстан занял достойную стратегическую позицию в мировом сообществе.

Цикл лекций рассчитан на два года. Их проведение предусмотрено меморандумом, заключенным в августе 2017 года между Верховным судом и судом МФЦА. Первую лекцию о методике общего права по разрешению коммерческих споров и проблем, возникающих из регулятивных решений, прочел барристер, судья суда МФЦА сэр Джэк Битсон.

«Коммерческие споры преобладают в любом государстве. Каждая страна использует свое законодательство, но английское право востребовано во все времена», – сказал, завершая встречу, председатель Верховного суда Казахстана. Жакип Асанов отметил важность изучения опыта английских коллег по вопросам медиации, в том числе в части законодательства, проинформировала пресс-служба Верховного суда РК.