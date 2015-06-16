Динамика – положительная Полина ФЕДОРОВА, Астана

По словам заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Гульнар Джусуповой, динамика социально-экономических показателей города положительно отразилась на исполнении доходной части бюджета. Так, за период с января по май 2015 года городская казна пополнилась 72,6 млрд тенге, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение составило 13,8 млрд тенге. В связи с этим предложено увеличить доходную часть бюджета.

Дополнительные ассигнования получат акиматы трех столичных районов. Финансирование будет направлено на проведение противопаводковых мероприятий, благоустройство, озеленение и другие цели.