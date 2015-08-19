Динамика позитивных преобразований 864 Сулушаш КУРМАНБЕКОВА, руководитель управления образования акимата Жамбылской области

Реализация государственной прог­раммы «Балапан» позволила существенно расширить сеть дошкольных учреждений. За последние пять лет были открыты 236 соответствующих организаций, построено 16 детских садов на 4 280 мест.

Эти мероприятия позволили охватить дошкольным образованием 50,8% детей в возрасте от одного года до шести лет и 70,7% детей от трех до шести лет. Таким образом, за последние пять лет доля охвата детей дошкольным воспитанием и обучением выросла на 25,4%.

В государственной программе развития образования введен новый институциональный элемент – государственно-частное партнерство в сфере дошкольного воспитания, который, как показала практика последних лет, может стать серьезным подспорьем в решении имеющихся проблем. Например, если в 2010 году в области функционировало всего два частных детских сада, то на сегодня на основе ГЧП открыто 27 детсадов на 3 013 мест, из них только в 2014 году – 11. На сегодня в области функционируют 29 частных детсадов, которые посещают 3,5% детей дошкольного возраста.

Работа по вовлечению частных инвестиций в дошкольное образование продолжается. В ближайшем будущем планируется открытие еще шести частных детских садов на 1 000 мест. В текущем году будут введены в эксплуатацию пять детсадов на 1 260 мест. В 2016 году планируется ввод еще четырех на 980 мест, три из которых – в рамках программы «Нұрлы жол». Их строительство финансируется из средств Национального фонда.

Впрочем, несмотря на динамичное расширение сети организаций дошкольного образования, в области наблюдается высокая очередность в детские сады, составляющая более 33 тыс. мест, более 16 тыс. из них – дети в возрасте от трех до шести лет.

Курс развития нашей страны нацелен на вхождение в число 30 самых развитых стран мира, в которых на протяжении последних 25–30 лет взят ориентир на «обучение в течение всей жизни» (Life Long Learning), где смыс­лообразующим стало дошкольное образование. Почему? Ответ прост.

Научные открытия второй половины ХХ века показали, что потери, допущенные в раннем возрасте, невосполнимы в полной мере в последующем образовании. Например, во Франции охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет достигает 100%, а в Японии – более 90%.

Функционирующие в различных странах дошкольные организации отличаются многообразием видов, целевой направленности, методик воспитания и обучения, включая альтернативные системы, соответствующие педагогическим концепциям Дьюи, Пиаже, Монтессори, Штайнера, Френе и других.

Начиная с 2013 года в трех дошкольных организациях области ведется опытно-экспериментальная работа по поиску и практическому обоснованию эффективных методик и технологий воспитания и развития детей дошкольного возраста. Например, очень интересен опыт развития познавательных способностей детей через проектную деятельность в детском саду № 33, определение психолого-педагогических аспектов полиязычного образования в детском саду № 35, изучение организационно-педагогических условий внедрения педагогических инноваций в образовательный процесс детского сада «Астана» Байзакского района, где ведется опытно-экспериментальная работа по изучению содержательного потенциала методики Марии Монтессори.

Между детскими садами № 33 и 35 областного центра и детсадом «Нурсауле» Семея заключен Меморандум о сотрудничестве по вопросам внедрения проектной деятельности и полиязычного образования. В целях информационно-методической поддержки родителей в области открыто 26 консультационных пунктов. В 2013 году работа консультационного пункта детского сада № 27 в Таразе признана лучшей в республике.

Благодаря системной работе в 2011 году на республиканском конкурсе «Лучший руководитель дошкольной организации» заведующая детсадом № 28 Тараза Г. Тубаева стала обладательницей Гран-при. В 2014-м на республиканском конкурсе «Лучшая авторская программа» командная прог­рамма «Проектная деятельность в дошкольных организациях» детского сада «Солнышко Тараза» заняла третье место, на восьмом республиканском фестивале «Лучшие педагогические идеи» детсад занял третье место.

На первом республиканском слете лучших педагогов дошкольного образования была высоко оценена инновационная практика педагогов нашей области. По результатам рес­публиканского слета 20 педагогов дошкольных организаций региона приглашены на ІІ международный слет педагогов дошкольного образования в Сочи, который состоится в августе текущего года. Все это говорит об интеграции регионального опыта дошкольного образования с республиканским и международным.

Огромный сегмент образовательных услуг области занимает система общего среднего образования. В текущем году в 450 школах области обучалось 191 699 учащихся. Львиная доля – 363 школы – сельские, в которых обучается более 61% учащихся, 33% школ – малокомплектные.

Проделана большая работа по обновлению сети школ. Так, за пос­ледние пять лет построено 28 новых школ, что позволило решить проб­лему 20 аварийных, 5 трехсменных и 3 учебных заведений с нехваткой ученических мест.

Ведется строительство 15 новых школ, что позволит частично решить проблему 11 аварийных учебных заведений. Девять школ планируется сдать в текущем году, две – в следующем, остальные – поэтапно в 2016–2017 годах. В течение ближайших двух лет с повестки дня будет снят и вопрос, касающийся функционирования трехсменных учебных заведений.

Уделяется большое внимание вопросу обновления и ремонта сети. К примеру, если в прошлом году был проведен капитальный ремонт 44 объек­тов образования на 3,5 млрд тенге, то в текущем году он коснется девяти (на 524,4 млн тенге).

Одно из ключевых направлений деятельности местных органов власти – системное обновление и развитие материально-технической базы школ. В 2014 году для приобретения 168 кабинетов новой модификации было выделено 726 млн 479 тыс. тенге. Благодаря этим мерам мы смогли достичь показателей, определенных в государственной прог­рамме развития образования.

Невиданными темпами ведется работа по повышению профессиональной компетентности педагогов. За период с 2012 года по сегодняшний день курсами нового формата охвачено 3 586 учителей, из которых по третьему уровню – 2 455, по второму – 537, по первому – 594, краткосрочными двухнедельными курсами – 11 327 педагогов.

Осуществляется беспрецедентная переподготовка администраторов школьного образования на девятимесячных курсах, учебой на которых за названный период было охвачено 124 руководителя школ. Таким образом, только за истекшие 3,5 года курсы повышения квалификации прошли 15 037 педагогов, что составляет 66,2% от почти 23-тысячной армии школьных учителей.

Помимо этого, ведется работа по повышению управленческой культуры руководящих кадров. Например, в августе 2013-го и июне 2014 года были организованы тренинги профессионального роста, в которых принимали участие более 480 руководителей школ и дошкольных организаций. Если на предыдущих тренингах обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности дошкольного и среднего образования на основе внедрения системы менеджмента качества, развития функциональной грамотности школьников, то в текущем году совместно с Республиканским центром профессионального роста и развития мы организуем семинары-тренинги на тему «Внутришкольный контроль как эффективное условие обеспечения качества образования».

Безусловно, у любого человека может возникнуть мысль о целесообразности такой работы с руководителями среднего звена. Практика изучения работы организаций образования, результаты аттестаций и внешнего государственного контроля говорят о необходимости интенсификации работы по повышению управленческой культуры руководителей.

Дело в том, что все руководители школ – это вчерашние завучи или учителя, которых обучали учить детей, а не управлять школой, поэтому такие тренинги становятся основой эффективного менеджмента.

Ведется работа по содержательному наполнению работы административного корпуса школ. Областным учебно-методическим кабинетом совместно с экспертным сообществом разрабатывается база тестовых вопросов по всем общеобязательным предметам в разрезе тематических разделов и классов обучения. Она будет унифицирована с содержанием программного материала и установлена в системе независимого административного контроля каждой школы, что позволит обеспечить объективность данных внутришкольного контроля, а это, несомненно, окажет позитивное влияние на качество образовательных услуг.

В Государственной программе развития образования на 2011–2020 годы за основу работы по решению проблем малокомплектных школ взята модель функционирования ресурсных цент­ров. В период с 2010 по 2015 год по области планируется открытие десяти таких структур. На данный момент функционируют восемь опорных школ в Жуалынском, Таласском, Шуском, Мойынкумском, Рыскуловском, Сарысуском и Меркенском районах.

В 2015/16 учебном году будут открыты еще две опорные школы в Жамбылском и Кордайском районах. Работа ресурсных центров осуществляет­ся в форме десятидневных сессий в осенний, зимний и весенний периоды. В результате планомерной работы по обеспечению равного доступа к качест­венному образованию на базе опорных школ наблюдается рост качества знаний выпускников магнитных школ, составивший в текущем году 2,7%.

Хочется отметить, что опорные школы являются мощным инструментом социализации детей малокомплектных школ из отдаленных аулов. В целях поиска оптимальных моделей сетевого сотрудничества, построения сетевой научно-методической, воспитательной работы во всех восьми опорных школах ведется опытно-экспериментальная деятельность.

Достижения одаренных детей – предмет особой гордости системы образования нашей области. В течение последних пяти лет по результатам республиканских, международных и всемирных олимпиад и научных соревнований сборная области занимает первое общекомандное место. В текущем году из 259 школьников, принимавших в них участие, 52,5% стали призерами.

Учащиеся области, которые участвовали в 16 из 22 олимпиад и в 6 из 11 международных соревнований, вошедших в перечень, утвержденный Министерством образования и науки РК, смогли достойно представить нашу страну. На соревнованиях международного, всемирного уровней ими завоевано 55 медалей. Ключевую роль в этих победах играют учащиеся областной казахско-турецкой школы-интерната для одаренных мальчиков и областной школы-интерната для особо одаренных детей «Дарын».

В прошлом году учащиеся области завоевали 203 медали на республиканских спортивных соревнованиях и 36 призовых мест на республиканских творческих конкурсах. Все эти достижения говорят о многогранности талантов наших детей. Немаловажную роль в этом играет системная работа 58 организаций дополнительного образования, в которых занимается свыше 34 тыс. детей школьного возраста.

Разработан пошаговый план развития технического творчества школьников, в рамках реализации которого мы планируем открытие организаций дополнительного образования, ориентированных на техническое творчество школьников. В ряде школ области эту меру можно осуществить по модели школы полного дня, когда школьник обеспечен всем пакетом образовательных услуг, удовлетворяющих не только познавательные, но и творческие потребности. В текущем году начата работа по созданию единого электронного банка данных на одаренных детей области, который позволит нам вести более скрупулезную работу по развитию их потенциала.

Изучение и внедрение лучшего мирового и отечественного опыта стало одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности образования регионального. Опыт Назарбаев Интеллектуальных школ – тот локомотив, который стал содержательной основой модернизации школьного образования страны.

В целях реализации государственной политики в сфере среднего общего образования в области, начиная с 2012 года, функционируют три базовые школы по трансляции опыта НИШ: областная специализированная школа-интернат для особо одаренных детей «Дарын», областная казахско-турецкая школа-интернат для одаренных мальчиков и гимназия № 1 Тараза. В январе текущего года открыты еще четыре опорные школы в Байзакском, Меркенском, Рыскуловском и Шуском районах.

В рамках реализации пошагового плана базовыми школами в текущем учебном году проведено 24 различных мероприятия, охватившие 1 120 педагогических и руководящих кадров. В ближайшей перспективе планирует­ся расширение поля деятельности опорных школ через серию выездных коучингов, зональных тренингов и ряда других мероприятий.

Ключевой измеритель качества работы школ – результаты ЕНТ. Средний результат области в ЕНТ 2015 года составил 78,6 балла, что выше показателя 2014 года на 6,2 балла. Из 223 претендентов на знак «Алтын белгі» свои знания подтвердили 55,61% выпускников, тогда как в прошлом году этот показатель составил 34,6%. Из 58 претендентов на аттестат с отличием свои знания подтвердили 46,55% выпускников.

В нынешнем году выросла доля учащихся, набравших свыше 100 баллов. Так, если в 2014 году их доля была равна 12,1 % от количества участвовавших в ЕНТ, то в текущем году цифра составила 18%. Свыше 120 баллов набрали 40 учащихся. Максимальных 125 баллов добилась выпускница гимназии № 45 города Тараза, претендентка на знак «Алтын белгі» Гульназ Ердосова.

По результатам ЕНТ средний балл выпускников пяти школ области составил свыше 100 баллов. Плодотворную работу этих организаций образования нельзя не отметить. Это областная казахско-турецкая школа-интернат для одаренных девочек, казахская классическая гимназия № 45 им. Б. Момышулы города Тараза, областная казахско-турецкая школа-интернат для одаренных мальчиков, областная школа-интернат для особо одаренных детей «Дарын», гимназия № 41 им. А. Пушкина города Тараза.

Динамично развивается система технического и профессионального образования. Доказательством служат объемы финансирования, темпы, качество и глубина преобразований, касающихся как содержания, так и организационных форм деятельности. На сегодня в области действует 51 колледж. В 24 из них по 21 специальности внедрена система дуального обучения.

Подписано 123 соглашения с со­циальными партнерами, 72 из которых – четырехсторонние. Так, в Жамбылском политехническом колледже эта система обучения внедряется с 2012 года совместно с такими крупными предприятиями области, как ТОО «Казфосфат», «Энерджи-Тараз», «Жамбылские электрические сети». Для обеспечения эффективности дуаль­ного обучения обновлена материально-техническая база учебного заведения, преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения прошли курсы повышения квалификации в Германии, Турции, Финляндии, Англии и Франции.

Партнерами колледжа для прохождения практики и производственного обучения организовано 30 рабочих ученических мест. Более 30 выпускников колледжа, завершивших обучение в прошлом году, трудятся на предприятиях, где проходили производственную практику.

В текущем году колледж совместно с Ремесленной палатой города Трира в Германии начал работу над проектом «Ремесленная палата предпринимателей – организатор дуального обучения на предприятии». В нем участвуют 24 учащихся этого учебного заведения, получающих знания по специальности «техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования». Колледж вошел в сеть партнерских колледжей холдинга «Кәсіпқор» и начнет подготовку кадров, необходимых для развития химического кластера в рамках реализации проектов по Государственной программе индустриально-инновационного развития.

В марте текущего года управлением образования области, ТОО «Казфосфат», Жамбылским филиа­лом Палаты предпринимателей и Таразским химико-технологическим колледжем подписан четырехсторонний договор о корпоративном управлении данной организацией образования, что станет основой для развития партнерских отношений на качественно новом уровне. Этот шаг со стороны ведущего промышленного предприятия региона стал показателем социальной ответственности бизнеса перед учебным заведением, который занимается подготовкой кадров для химической отрасли региона. Следует отметить, что при формировании государственного заказа приоритет отдается подготовке специалистов для химических, аграрных и строительных предприятий, то есть основы региональной экономики.

Идет массовая переподготовка преподавателей и мастеров производственного обучения. За последние 3,5 года 133 педагога организаций ТиПО прошли стажировку в Великобритании, Голландии, Германии, России, Турции и других странах, 2 816 педагогов окончили курсы повышения квалификации.

Три преподавателя колледжей области стали победителями респуб­ликанского конкурса «Лучший педагог», два из которых – преподаватели Жамбылского политехнического колледжа. За последние четыре года четыре учащихся колледжей области стали победителями республиканского конкурса «Лучший по профессии».

За вклад в развитие образования Каратауский гуманитарно-технический колледж вошел в Большую международную энциклопедию, а в 2015 году эта организация образования завоевала приз «Золотая сова» на международном конкурсе «Лучшее учреждение образования».

Важнейшее направление нашей деятельности – работа по социальной защите сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, их в области 2 090. 1 689 ребят воспитываются в семьях – это попечительство, опека и патронатное воспитание. Только в текущем году на патронатное воспитание было передано 123 ребенка, а в детские дома семейного типа – 54.

Ключевое направление деятельности – работа по систематизации, обобщению и распространению передового педагогического опыта. Результатами становятся весомые победы педагогов области на респуб­ликанских и международных конкурсах. Особо хочется отметить достижения психологов на республиканском конкурсе «Лучший психолог года». За период с 2012 года по сегодняшний день они добились 12 призовых мест. Двенадцать педагогов области стали победителями самого престижного профессионального конкурса «Лучший педагог», проводимого с 2012 года.

Если в 2013 году на международных и республиканских профессиональных конкурсах и дистанционных олимпиадах педагогами области было завоевано 34 призовых места, то в прошедшем году – уже 202. В течение первых шести месяцев текущего года 274 специалиста приняли участие в республиканских и международных профессиональных конкурсах и олимпиадах, 130 из них стали победителями.

Многие организации образования ведут активную работу по определению своей роли в развитии региона. Особо хочется отметить работу музеев гимназий № 1, 45, школы-гимназии № 5, виртуального музея гимназии № 40 города Тараза, средней школы им. С. Сейфуллина Шуского района, которые аккумулировали в себе историю не только школ, но и личностей, судьбы которых тесно вплетены в общую судьбу родного края. Результатом кропотливой работы в этом направлении стали два призовых места в республиканском конкурсе «Музей в моей школе», завоеванных музеями школ им. С. Сейфуллина Шуского района и Таразской гимназии № 1.

Система образования – огромное поле, на котором ведется невидимая и очень кропотливая работа по развитию и воспитанию наших детей. Если говорить о перспективах деятельности, то нужно отметить: хочется сделать очень много, но образование – такая сфера, результаты функционирования которой станут ощутимы только через десятки лет, ведь школа – место моделирования жизни страны в будущем времени.