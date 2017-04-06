​«Динамо» уже ждет...

В то время как усть-каменогорское «Торпедо» и тюменский «Рубин» все еще продолжают выяснять отношения между собой, «Динамо» из Балашихи (кстати, фарм-клуб московского «Динамо», выступающего в КХЛ) уже пробилось в финал высшей хоккейной лиги. «Бело-голубые» без особых проблем в четырех матчах разобрались с курганским «Зауральем» и теперь получили возможность немного передохнуть перед самыми главными играми сезона.

В это же время хороший шанс досрочно выйти в финал имело и наше «Торпедо». Восточноказахстанцы, ведя в серии с тюменцами 3:1, и на своей площадке мог­ли поставить жирную точку в противостоянии с сибиряками, но не вышло. Устькаменогорцы дважды вели в счете (у нас отличились Иван Иванов и Евгений Белухин), но россияне не только не отыгрались, но и забили еще две безответные шайбы. Победив со счетом 2:4, наши гости теперь уже на своей площадке постараются сегодня сравнять счет в серии. Надеемся, что торпедовцы извлекли урок из этого поражения и не станут огорчать своих поклонников.

Стал известен и первый финалист плей-офф розыгрыша чемпионата Казахстана. Столичный «Номад» одержал четыре победы кряду над павлодарским «Иртышом» и теперь также готовится к главным встречам сезона. Что примечательно, в последней игре в Павлодаре «кочевники» и «чайки» провели самый длинный матч в истории первенства республики. Четвертый матч полуфинала плей-офф между командами продолжался 108 минут и 58 секунд, то есть игроки провели на площадке пять с половиной периодов. Основное время игры завершилось вничью – 2:2, а выявить победителя удалось только в третьем овертайме, где победной шайбой отметился Алихан Асетов. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2011/;12. Тогда матч «Арыстан» (Темиртау) – «Астана» продолжался 104 минуты и 7 секунд!

А вот соперник столичной ­команды по финалу еще не определен. Самое жаркое противостоя­ние в эти дни разворачивается между победителем регулярного первенства – кокшетауским «Арланом» и сумевшим преподнести уже несколько сюрпризов ХК «Темиртау» (фарм-клуб карагандинской «Сарыарки», выступающей в ВХЛ). В последней встрече, проходившей в Темиртау, основное время игры закончилось со счетом 1:1, а в добавленное время удачный розыгрыш провели «волки» из Кокшетау. Таким образом, в этой паре счет в серии стал ничейным – 2:2, и командам предстоит провести теперь еще минимум две встречи, чтобы выя­вить сильнейшего.

В это же время пришли известия и из Континентальной хоккейной лиги, где выступает флагман отечественного хоккея – столичный «Барыс». КХЛ утвердила дату начала сезона-2017/;18, в соответствующем письме ­сообщив об этом клубам. Итак, регулярный чемпионат второй по силе лиге мира (после НХЛ) начнется 21 августа.