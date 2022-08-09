Динамовский вклад

В Роттердаме завершились Всемирные игры полицейских и пожарных.

На состязаниях в Нидерландах успешно выступили представители Казахстана. Один из наших героев – динамовец из Нур-Султана Сакен Кусаинов (весовая категория до 86 кг), ставший серебряным призером соревнований по боксу. По приезду домой командир взвода СОБРа поделился впечатлениями и назвал причину того, почему ему не удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета.

– На роттердамском ринге я провел четыре боя. Жребий сразу определил мне в соперники мексиканского бойца, который пропагандирует жесткую силовую борьбу. В первом раунде мы пошли на обмен ударами. И я понял, что так выиграть у соперника будет сложно. Поэтому решил переиграть его тактически. Стал осторожничать и ловить латиноамериканца на ошибках. Это и принесло мне победу.

Второй бой с индусом получился красивым. Он представитель более игровой манеры, потому что его тренерами были кубинцы. Я стал боксировать первым номером и также добился победы. В третьем бою больше боролся с местной публикой, которая поддерживала нидерландца. Пришлось включать весь арсенал своего мастерства. И только убедительная победа над ним позволила рефери поднять мою руку.

В финале мне противостоял ирландский боец, который по манере действия на ринге напоминал мне мексиканца, тоже постоянно стремился вперед. Обмен ударами, казалось, был в мою пользу. Однажды он даже «поплыл», но судья на ринге так и не открыл счет. Соперник откровенно повис на моей руке. В третьем раунде я нанес ему пару чувствительных ударов. Однако судьи раздельным решением – 2:1 – отдали победу ему, – рассказал казахстанский спортсмен.

Кстати, кроме Сакена Кусаи­нова, на пьедестал взошли еще несколько казахстанских боксеров. Это Жандос Султанов, ставший чемпионом турнира. Серебряные призеры – Берик Абдрахманов, Рустем Егеубеков и Дидар Алгалиев.

Отличились казахстанцы и в других дисциплинах. Два первых места заняли каратисты. Золотых наград удостоились Мерген Калимжанов и Бексултан Муса. С двумя медалями в пауэрлифтинге (жиме штанги лежа) возвратились на родину Айбар Ержанов и Ержан Жакаев, которые завоевали соответственно «серебро» и «бронзу».

Свои победы спортсмены, входящие в спортобщество «Динамо», посвятили 30-летию казахстанской полиции.