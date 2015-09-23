Династии созидателей

552
Вадим МАХИН, Алматы
Конкурс стартовал 6 февраля в ходе торжественного открытия Года Ассамблеи народа Казахстана. Его организовали секретариат АНК Алматы, коммунальное государственное учреждение «Қоғамдық келiсiм» акимата города и Алматинский союз профсоюзов.
Как подчеркивалось на встрече, лауреатами конкурса стали лучшие из лучших династий, талантливые, успешные, творческие люди. Они обладают особым даром – преображать мир, преодолевая препятствия и указывая путь следующим поколениям. Это люди дела, созидатели, гордость страны, ее бесценное дос­тояние. Назовем некоторых из них.
Глава династии Оспановых, Болат Мусагажинович, работает на железнодорожном транспорте почти полвека, начинал рабочим строительной группы в локомотивном депо Аягуза. С 2001 года – начальник депо Алматы. По его стопам пошли его дети и внуки, общий трудовой стаж династии – 112 лет.
Еще больший стаж у семьи Темирбековых из «Алатау жарық компаниясы» – 201 год.
Всей семьей пришли на встречу Кистановы. Ее глава Александр Романович более 40 лет трудится на Алматинском заводе мостовых изделий. Бригадир цеха отгрузки, он освоил четыре смежных специальности. Его супруга Галина Романовна, их сыновья Дмитрий и Виталий также вносят свой вклад в трудовые достижения предприятия. Общий стаж семьи на заводе – 93 года.
Среди лауреатов – династии Исаевых из хлебокомбината «Аксай нан», Айтбаевых – из «Казтелекома», Кузнецовых из завода «Белкамит».
Конкурсная комиссия отметила и плодотворную деятельность семьи Александра Папп из АО «Келет». Сам Александр Адальбертович является президентом этого общества, председателем Венгерского культурного центра Алматы, членом АНК. Более 40 лет он и его семья тесно взаимодействуют с различными заводами и министерствами в деле модернизации и автоматизации действующих предприятий и создании новых производств.
Все 15 трудовых династий, победители конкурса, были награждены дипломами и ценными подарками. Как показали итоги конкурса, он способствует воспитанию молодежи в духе уважительного отношения к труду, повышению роли семьи в сохранении и приумножении трудовых традиций.

