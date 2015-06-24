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Династия отличников
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
В семье ветерана сферы образования области Жубаназара Байназарова, долгие годы возглавлявшего общеобразовательные заведения Мангистауского района, в нынешнем году сразу две внучки стали обладательницами знака отличия «Алтын белгі». Начиная с 2006 года представители этой семьи четыре раза становились лучшими по результатам ЕНТ. Самый высокий показатель – 123 балла – набрала представительница династии Байназаровых, выпускница шетпинского лицея Айдана Асылбекова.
– ЕНТ сдать было легко. Я поставила цель и хотела ее добиться. Пятым предметом выбрала географию. Я хочу быть финансистом и поступить в Евразийский национальный университет в Астане, – рассказала Айдана.
Еще один высокий балл – 117 – набрала Айгуль Жубаназарова. Она также из семьи Байназаровых.
– Наша семья, – говорит самая старшая, Шарау Байназарова, – состоит из учителей и медиков. Мой свекор, Жубаназар Байназаров, был заслуженным работником образования, с 1944 года учительствовал, долгие годы возглавлял различные учебные заведения. А его супруга Курен Казакбаева, моя свекровь, ей сейчас 88 лет, тоже работала учительницей в школе.
Супруг Шарау-апа Асылбек Байназаров долгие годы работал учителем физики и руководил различными учебными заведениями райо­на. Сама Шарау преподавала в школе математику. В семье практически все окончили школу на отлично и стали медалистами.
– Первая медалистка – моя дочь Кама. Майгуль и Назгуль, они дочери брата супруга – Бакена, также окончили школу на отлично. И вот золотой медали удостои­лись мои внучки – Айдана и Айгуль. Две другие мои дочери, Райхан и Айзада, в свое время тоже окончили школу с аттестатом отличия, – добавляет Шарау-апа.
В общую копилку успехов Шарау-апа относит и золотую медаль сына старшей дочери Камы – Нурбола Аманкосова. Всего в семье Байназаровых 32 человека работают учителями и более 20 – медицинскими работниками.
– Мой дед, моя бабушка, мать и отец – все были учителями. Кстати, моя супруга Балбешкен Каирова также учитель начальных классов. У меня пять дочерей, Айдана – самая старшая. Я желаю дочке крепкого здоровья, дальнейших успехов, чтобы она нашла свою профессию, была достойным членом нашего общества и государства, – говорит отец обладательницы «Алтын белгi» Алибек Байназаров.
У него подрастает его вторая гордость – дочка Назкен, сдавшая тесты в Назарбаев Интеллектуальную школу после окончания седьмого класса. Самой младшей дочурке всего четыре годика, она пока ходит в детский сад. Возможно, она также пойдет по стопам славной семьи учителей и врачей.

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