Династия с продолжением

Наталья РЫЖКОВА, Балхаш
До 200 тыс. тонн меди в год выплавляют на Балхашском медеплавильном заводе. Немалый вклад в том и металлургов Акбергеновых. Их семья – одна из известных в Балхаше династий. Она символизирует богатую историю медеплавильного цеха БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг». Общий трудовой стаж металлургической фамилии разменял вторую сотню лет.
Завод – градообразующее предприятие – 77 лет служит перекрестком семи дорог для выпускников школ. Видя, какой поддержкой пользуются рабочие специальности, а труд родителей воздается почетом и хорошей заработной платой, балхашские парни в выборе профессии всегда ориентировались на комбинат. Так было. Получив среднее специальное или высшее техническое образование, они возвращались мастерами и инженерами на хорошо знакомое им предприятие и участвовали в его развитии.
Так же, как все, почти 40 лет назад устроился на плавильный участок газоэлектросварщиком старший сын Муракыпа Акбергенова – Айтбек. На руках у него уже был диплом Балхашского горно-металлургического техникума. Профессиональный выбор был сделан не по настоянию отца, а совершенно осознанно. Хотелось ему дела конкретного, сугубо мужского по силе и значимости. И видел юноша, как металлурги, обладая хорошими знаниями и физической подготовкой, укрощали рукотворную стихию – медную огненную реку. Ему это очень нравилось.
Второй сын Муракыпа, Сейтбек, прошел «обкатку» в цехе ремонта металлургических печей, где начал с работы слесарем. Когда физически окреп, перешел плавильщиком в самый горячий цех завода – медеплавильный. Братья Айтбек и Сейтбек Акбергеновы располагают солидным капиталом, который никогда не девальвируется – ценный опыт и уважение за десятилетия работы на одном предприятии.
Если отцу найдется, что сказать сыну в напутствии на самостоятельную жизнь, то и сыну будет что передать в назидание наследнику. Так и случилось у Акбергеновых. Сыновья Айтбека Арнур и Ернур, внуки Муракыпа, избрали ту же дорогу, по которой пришел в профессию основатель династии. О них с большой симпатией рассказала Ляззат Смагулова, представляющая в Балхаше пресс-службу ТОО «Корпорация Казахмыс».
– В этой семье присутствует настоящая преемственность. Айтбек и Сейтбек, опытные производственники, с удовольствием делятся с молодыми рабочими секретами профессии, наставляют в соблюдении техники безопасности, в неукоснительном отношении к трудовой дисциплине. Во всем присутствуют отеческая строгость, требовательность и товарищеская поддержка, – характеризует взаимоотношения разных поколений в семье Ляззат. – Приятно видеть, что молодыми рабочими все воспринимается правильно, без обид, капризов. Ведь каждый, кто приходит работать в этот тяжелый цех, прекрасно понимает, что опыт и советы старшего поколения дороже золота.
Как металлург Арнур Акбергенов состоялся в знаменитой смене № 2 на отражательных печах. Из юноши априори не мог получиться плохой работник, потому что рядом с ним творили признанные мастера: Бекен Ежибаев, Владимир Уразбеков и Даукен Керимжанов. Под их приглядом шло становление его характера, усвоение профессиональных азов. Да и сам парень, по мнению наставников, оказался весьма способным.
Результаты стараний и стремлений налицо – за десяток с лишним лет А. Акбергенов вышел в лучшие плавильщики. А по оценке самого Арнура, который очень гордится своим коллективом в пятой смене плавильного участка МПЦ, у них все работники – самые лучшие. Плавильщики Мейржан Омаров, Даурен Керимжанов, Саян Акторгаев, Ерлан Айтбаев отлично знают технологический процесс и никогда не подведут.
– Мы как одна семья. В нашем деле успех приносят взаимо­выручка, поддержка, ответственность, – говорит Арнур Акбергенов.
Его младший брат Ернур, окончивший в 1998 году профессионально-техническое училище, работает электромонтером на плавильном участке. Появление еще одного Акбергенова на заводе ни у кого не вызывало возражений. Руководство завода всячески поощряет рабочие династии.
Работа у Ернура тоже ответственная. Она важна в производственном процессе и требует качественных знаний. Это лишь на первый взгляд вспомогательные специальности особой роли в производстве вроде бы не играют. На самом деле без них – никуда. Все системы и электрооборудование в плавильном цехе должны работать бесперебойно, круглосуточно, что и требуется от электромонтеров.
…Родители металлургов Акбергеновых дали им в воспитании самое главное. Научили уважать и достойно продолжать дело старшего поколения, ценить и наследовать опыт и мудрость. И рабочая династия на сыновьях Айтбека не закончится. Растет новая смена.

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