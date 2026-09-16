Дипфейки Маска, Дурова и Ломтадзе: казахстанцев обманывают под видом трейдинга

Мошенничество,Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Только за последние полтора месяца по стране было зарегистрировано 119 таких фактов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура предупреждает казахстанцев о распространенной схеме мошенничества, при которой злоумышленники, под предлогом выгодного инвестирования в различные несуществующие проекты, выманивают деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа 

Для привлечения потенциальных жертв преступники используют распространенные социальные сети, в том числе TikTok, Instagram, YouTube и другие интернет-платформы, в которых создают дипфейк-видео со знаменитостями и фейковые ИИ-платформы, обещающие сверхвысокий пассивный доход. Например, Kaspi AI с Михаилом Ломтадзе, Quantum AI c Илоном Маском, TON с Павлом Дуровым, Народные инвестиции в КазМунайГаз или Газпром с известными ведущими новостей телеканалов «Хабар24», «КТК» или «Первый канал». Только за последние полтора месяца по стране было зарегистрировано 119 таких фактов.

В сентябре текущего года жительница Талдыкоргана обратилась с заявлением по факту мошенничества в особо крупном размере. При просмотре социальной сети Instagram женщина увидела рекламу, предлагающую получение сверхприбыли путем трейдинга (покупки и продажи акций). Перейдя по ссылке, потерпевшая оставила заявку, указав свои анкетные и контактные данные. Позже с ней связались злоумышленники, следуя указаниям которых она перевела на счета 3-их лиц более 7 млн теңге. При этом, перечисленные ею деньги и якобы дивиденды отображались в фейковом кошельке, однако возможность их обналичить мошенники не предоставили. По указанному факту проводится досудебное расследование.

«Генпрокуратура призывает граждан проявлять бдительность. Не доверяйте предложениям о гарантированной высокой доходности и не переводите деньги неизвестным лицам под предлогом инвестирования. Перед вложением денег самостоятельно проверяйте информацию о компании и предлагаемом инвестиционном проекте. При поступлении подозрительных сообщений или звонков прекратите общение с неизвестными лицами и не сообщайте им данные банковских карт, коды из SMS и иные сведения, позволяющие получить доступ к Вашим деньгам»,  говорится в обращении.

Ранее в АФМ рассказали о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт Агентства. 

#мошенничество #дипфейки #трейдинг

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