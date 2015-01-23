Диплом на полку Свежий выпуск 624 russian.rt.com

«После стольких жертв я деморализована. По окончании учебы у тебя должна быть возможность двигаться вперед в своей области. Я уже поняла, что это невозможно, как и многие мои однокурсники», – рассказывает Бенедетта, выпускница юридического факультета, которой приходится подрабатывать в разные дни официанткой или няней. Эксперты утверждают, что страна не может позволить себе такое положение дел во времена кризиса.

«Устойчивая рецессия в целом усугубила положение выпускников. Обычно университеты стараются приложить большие усилия, чтобы сориентировать студентов на будущее. В этом смысле одна из основных проб­лем системы высшего образования в Италии – это недостаток финансирования. Но если мы действительно хотим быть конкурентоспособной нацией, нам нельзя сидеть сложа руки», – считает Франческо Ферранте, член научного совета консорциума Almalaurea.

А пока Италия думает, как выбраться из замкнутого круга проблем в образовании, студенты продолжают прыгать с одной низкооплачиваемой работы на другую, чтобы хоть как-то свести концы с концами, пока их дипломы пылятся на полке.

