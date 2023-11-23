Диплом не должен пылиться в углу

Серьезные школьники после уроков спешат к репетиторам, много времени посвящая подготовке к продолжению образования. И здесь выверенная профессиональная ориентация – своего рода путевка во взрослую жизнь. Главное – не разочароваться, став студентом.

Следующий шаг – трудоустройство. Многие набивают шишки на этом, но, как показал небольшой обзор, в Актюбинской области молодежная политика такова, что дипломы находят должное применение.

Начнем со сферы технического и профессионального, послесреднего образования – важного сегмента экономики и индустриального развития региона. Уровень трудоустройства – один из главных критериев для размещения госзаказа на подготовку кадров.

– В регионе действуют 40 колледжей, в которых обучается более 27,4 тысячи юношей и девушек, из них свыше 18 тысяч – по госзаказу. В рамках национального проекта «Качественное образование «Білімдi ұлт» до 2025 года планируется обеспечить стопроцент­ное бесплатное профессионально-техническое образование, – сообщил руководитель управления образования Жайык Султан.

В прошлом году было выпущено 5 643 человека, из них 89,2% трудо­устроено. В приоритете пять отраслей.

На первом месте – здравоохранение и социальное обеспечение, где востребованы специальности «лечебное дело», «лабораторная диагностика», «фармацевт», «стоматология». Далее следуют инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли и транспорт, это «обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)», «открытая разработка месторождений полезных ископаемых», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «автоматизация и управление», «токарное дело и металлообработка». В школах трудоустраивается 77% новоиспеченных педагогов, место работы находят и 76% ветеринаров, лесничих. В сфере обслуживания и общепита также наблюдается приток образованной молодежи.

К 85 специальностям и 125 квалификациям в этом году добавились новые специальности – «ландшафтный дизайн», «мехатроника», «робототехника» и другие.

В 28 колледжах внедрено дуальное обучение. Заключены контракты с 525 предприятиями. В рамках проекта «Жас маман» за последние два года 10 образовательных учреждений оснащены современным оборудованием, приобретены новые лаборатории. В целом на реализацию проекта из респуб­ликанского бюджета выделено более 2,6 млрд тенге.

Вопросы трудоустройства в приоритете и у Актюбинского регионального университета им. Кудайбергена Жубанова.

– Результат нашей огромной работы – высокий процент трудоустройства, а именно выше 75%, пятая часть выпускников продолжает обучение в магистратуре. Мы ежегодно пополняем базы практик, а департамент организует встречи с работодателями, управлением образования области, центром занятос­ти и так далее, – говорит Амре Жумагазиев, директор департамента карьеры и профессиональной ориентации вуза.

Университет покрывает основную потребность в педагогах в Западном Казахстане. Более 85% учителей и воспитателей детских садов в Актюбинской области – выпускники АРУ. Выпускники технических, экономических и юридических образовательных программ ежегодно по распределению трудоустраиваются в ТНК «Казхром», департамент полиции, банки второго уровня.

– Хорошая теоретическая и практическая подготовка наших выпускников позволяет трудоустроить всех желающих, – говорит руководитель Центра профессионального роста Западно-Казахстанского медицинского университета им. Марата Оспанова Алтын Алмагамбетова. – До окончания учебы распределяется сто процентов обучавшихся по государственному образовательному гранту, платники распреде­ляются согласно договору. По положению МОН выпускники должны устроиться на работу в первых числах сентября в год окончания вуза. С этого времени по октябрь идет мониторинг.

На протяжении последних лет отмечается стабильно высокий показатель: оспановцы работают по всему Казахстану. Основными базами стали лечебно-профилактические учреждения Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей. В 2023 году университет выпустил 818 специалистов, по гранту – 455. В их числе 360 врачей общей практики, 87 стоматологов. Впервые в этом году «вышел» 21 педиатр. Далее следуют 49 фармацевтов, 39 специалис­тов общественного здравоохранения, три – сестринского дела. По сельской квоте диплом получили 88 человек. Всего трудоустроено 446 выпускников, более 45% – в Актюбинской области.

Эти данные говорят прежде всего о том, что образованная молодежь востребована и годы учебы не пропадают зря. Не это ли один из главных итогов государственной молодежной политики?