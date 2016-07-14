​Диплом плюс работа

Колледж в нынешнем году окончил 131 выпускник по четырем специальностям. Желание пополнить ряды энергетиков страны и пойти работать в подразделения холдинговой компании Alageum electric изъявили 80 выпускников, 25 из которых уже трудоустроены на Кентауском трансформаторном заводе. Это предприятие им хорошо знакомо, ведь в его цехах они проводили большую часть учебного времени. Изначально колледж создавали по принципу дуального обучения, логично рассудив, что работать на современном оборудовании, а именно такие технологии сегодня используются на производстве, должны профессионалы.

Еще почти полсотни выпускников намерены продолжить обучение в высших учебных заведениях. Руководство компании только приветствует подобное стремление молодых людей. На последнем курсе здесь проводят опрос среди учащихся. Из желающих получить высшее образование формируются специальные группы для углубленного изучения предметов, по которым предстоит сдавать тестирование. Преподаватели готовы жертвовать своим временем, чтобы помочь юношам и девушкам хорошо пройти тестирование. Поддержать готов и завод, финансируя учебу в вузах на платных отделениях по тем специальностям, в которых остро нуждается компания.

В текущем году колледж наладил партнерские отношения с российскими вузами, включая Новосибирский государственный технический университет, Томский политехнический университет, Омский государственный технический университет. Их представители приезжали, чтобы провести выездные вступительные экзамены. Результаты конкурса будут известны в начале августа, но уже сейчас ясно, что порядка 80% выпускников имеют шансы на поступление на бюджетные места. Несколько человек намерены продолжить учебу в Алматинском университете энергетики и связи, Карагандинском государственном техническом университете и других вузах страны.

На торжественной церемонии вручения дипломов председатель наблюдательного Совета УК Alageum Group Сайдулла Кожабаев отметил, что компания будет всячески помогать в дальнейшем карьерном росте учащимся, хорошо зарекомендовавшим себя в учебе и на производстве. По традиции отличников учебы наградили денежными премиями в размере 50 тыс. тенге, а лучшему выпускнику года вручен сертификат на денежный приз в размере 1 000 долларов. Такой чести в нынешнем году удостоилась выпускница Маржан Кожабай.

По информации директора Кентауского политехнического колледжа Талгата Андабая, в текущем году к четырем существующим специальностям добавятся три новые. Впервые объявлен набор для подготовки по специальностям «автоматизация и управление», «вычислительная техника и программное обеспечение», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Такие кадры нужны компании в связи с расширением: в конце 2014 года Глава государства торжественно открыл Уральский трансформаторный завод, а в ближайшее время планируется запуск крупных заводов в Шымкенте и Актау.