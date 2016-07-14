​Диплом плюс работа

Свежий выпуск
Любовь ДОБРОТА, Кентау

Колледж в нынешнем году окончил 131 выпускник по четырем специальностям. Желание пополнить ряды энергетиков страны и пойти работать в подразделения холдинговой компании Alageum electric изъявили 80 выпускников, 25 из которых уже трудоустроены на Кентауском трансформаторном заводе. Это предприятие им хорошо знакомо, ведь в его цехах они проводили большую часть учебного времени. Изначально колледж создавали по принципу дуального обучения, логично рассудив, что работать на современном оборудовании, а именно такие технологии сегодня используются на производстве, должны профессионалы.

Еще почти полсотни выпускников намерены продолжить обучение в высших учебных заведениях. Руководство компании только приветствует подобное стремление молодых людей. На последнем курсе здесь проводят опрос среди учащихся. Из желающих получить высшее образование формируются специальные группы для углубленного изучения предметов, по которым предстоит сдавать тестирование. Преподаватели готовы жертвовать своим временем, чтобы помочь юношам и девушкам хорошо пройти тестирование. Поддержать готов и завод, финансируя учебу в вузах на платных отделениях по тем специальностям, в которых остро нуждается компания.

В текущем году колледж наладил партнерские отношения с российскими вузами, включая Новосибирский государственный технический университет, Томский политехнический университет, Омский государственный технический университет. Их представители приезжали, чтобы провести выездные вступительные экзамены. Результаты конкурса будут известны в начале августа, но уже сейчас ясно, что порядка 80% выпускников имеют шансы на поступление на бюджетные места. Несколько человек намерены продолжить учебу в Алматинском университете энергетики и связи, Карагандинском государственном техническом университете и других вузах страны.

На торжественной церемонии вручения дипломов председатель наблюдательного Совета УК Alageum Group Сайдулла Кожабаев отметил, что компания будет всячески помогать в дальнейшем карьерном росте учащимся, хорошо зарекомендовавшим себя в учебе и на производстве. По традиции отличников учебы наградили денежными премиями в размере 50 тыс. тенге, а лучшему выпускнику года вручен сертификат на денежный приз в размере 1 000 долларов. Такой чести в нынешнем году удостоилась выпускница Маржан Кожабай.

По информации директора Кентауского политехнического колледжа Талгата Андабая, в текущем году к четырем существующим специальностям добавятся три новые. Впервые объявлен набор для подготовки по специальностям «автоматизация и управление», «вычислительная техника и программное обеспечение», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Такие кадры нужны компании в связи с расширением: в конце 2014 года Глава государства торжественно открыл Уральский трансформаторный завод, а в ближайшее время планируется запуск крупных заводов в Шымкенте и Актау.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
Официальные документы не показывают всей правды о голоде 1920-х годов в Казахстане, о бедственном положении беспризорных детей
Родовая символика кочевников – основа геральдики многих европейских стран
Цвет в главной роли
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Обращение к национальным корням
Погружение в чудный мир истории
4 декабря впервые отмечается Всемирный день катания на коньках. Дата инициирована Международным союзом конькобежцев. В Казахстане подобный праздник уместнее проводить в конце декабря, когда день рождения отмечает высокогорный каток «Медеу»
Сельский инструктор – важное звено
​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!
С теплотой к теплоснабжению
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Министры четырёх стран встретились в Актау
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Локдаун возвращается в Китай
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Полиция прокомментировала митинг в столице
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Свежий выпуск
Новогоднюю ярмарку проведут в выставочном центре EXPO в сто…
Свежий выпуск
В Астане прошло заседание круглого стола, посвященного эвол…
Свежий выпуск
Обращение к национальным корням
Свежий выпуск
Курс на качественный контент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]