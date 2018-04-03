​Дипломатический вояж

Глава казахстанского МИДа Кайрат Абдрахманов встретился со слушателями Венской дипломатической академии.

Астана – первый пункт назна­чения в центральноазиатской поездке группы, которую возглавляет первый заместитель директора академии Сюзанна Кепплер-Шлесингер. Далее делегация посетит города Алматы и Бишкек.

В ходе встречи Кайрат Абдрах­манов рассказал об основных вехах становления казахстанской дип­ломатии, ключевых приоритетах внешней политики страны, а также об итогах председательства Казахстана в Совете Безопас­ности ООН.

Особое внимание было уделено миротворческой политике Президента Нурсултана Назарбаева. Глава внешнеполитического ведомства подробно осветил развитие казахстанско-австрийских отношений и рассказал о подготовке профессиональных дипломатических кадров Казахстана.

Министр отметил, что с момен­та обретения Казах­станом независимости Дип­ломатическая академия Вены служит своеобразным «мос­том дружбы» в развитии казах­станско-австрийских отношений, в том числе благодаря многочисленным слушателям академии из нашей страны, которые сегодня с успехом применяют полученные знания на практике.

В завершение встречи Кайрат Абдрахманов ответил на многочисленные вопросы будущих дип­ломатов. Слушателей Венской дип­академии, в частности, волновали проблемы отношений России и Запада, перспективы сирийского мирного процесса, участие Казахстана в проекте «Один пояс – один путь» и региональные процессы в Центральной Азии.