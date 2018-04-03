​Дипломатический вояж

Глава казахстанского МИДа Кайрат Абдрахманов встретился со слушателями Венской дипломатической академии.
Астана – первый пункт назначения в центральноазиатской поездке группы, которую возглавляет первый заместитель директора академии Сюзанна Кепплер-Шлесингер. Далее делегация посетит города Алматы и Бишкек.
В ходе встречи Кайрат Абдрахманов рассказал об основных вехах становления казахстанской дипломатии, ключевых приоритетах внешней политики страны, а также об итогах председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН.
Особое внимание было уделено миротворческой политике Президента Нурсултана Назарбаева. Глава внешнеполитического ведомства подробно осветил развитие казахстанско-австрийских отношений и рассказал о подготовке профессиональных дипломатических кадров Казахстана.
Министр отметил, что с момента обретения Казахстаном независимости Дипломатическая академия Вены служит своеобразным «мостом дружбы» в развитии казахстанско-австрийских отношений, в том числе благодаря многочисленным слушателям академии из нашей страны, которые сегодня с успехом применяют полученные знания на практике.
В завершение встречи Кайрат Абдрахманов ответил на многочисленные вопросы будущих дипломатов. Слушателей Венской дипакадемии, в частности, волновали проблемы отношений России и Запада, перспективы сирийского мирного процесса, участие Казахстана в проекте «Один пояс – один путь» и региональные процессы в Центральной Азии.