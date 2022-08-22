Дипломатия еще не проиграла

Надежда на мирное урегулирование ситуации в Украине не угасает. Как символ возможности открытия новой главы переговоров о прекращении огня, из одесского порта отправились сухогрузы с зерном и другими продуктами питания, произведенными украинскими аграриями.

Во Всемирный день гуманитарной помощи глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш приехал в Одессу, чтобы лично проводить сухогрузы, отправка которых стала возможной после того, как Украина, Россия, Турция и ООН согласовали процедуры безо­пасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю. В рамках Черноморской инициа­тивы был учрежден Совместный координационный центр, чтобы отслеживать выполнение достигнутых договоренностей.

«Сегодня Одесса – больше, чем просто судоходный центр. Этот порт является символом того, что мир может сделать, если мы решаем работать вместе во имя общего блага», – заявил глава ООН. А также подчеркнул, что лучший способ отметить Всемирный день гуманитарной помощи – способствовать осуществлению курса на построение более справедливого и мирного будущего для всех.

Как отметил Антониу Гутерриш, сейчас уже предельно ясно, что продовольственный кризис не будет преодолен без обеспечения надлежащего глобального доступа к украинским и российским продуктам питания и удобрениям. Благодаря Черноморской инициативе по зерну глобальные продовольственные рынки начинают стабилизироваться. После подписания соглашений в Стамбуле цены на пшеницу упали на восемь процентов, а индекс цен в целом на продовольствие снизился на девять процентов – самое большое снижение с 2008 года.

«Однако цепочки поставок по-прежнему нарушены. Энергетические и транспортные расходы остаются неприемлемо высокими. Но позитивные изменения на продовольственном фронте – это уже победа дипломатии и многостороннос­ти», – отметил Антониу Гуттериш в распространенном ООН пресс-релизе. Кроме того, глава Организации Объединенных Наций настоятельно призвал все стороны проявлять компромисс во имя обеспечения продовольственной безопасности в мире, подчеркнув, что вывоз больших партий продовольствия и удобрений из Украины и России имеет решающее значение для дальнейшей стабилизации рынков и снижения цен.

Другая важная часть инициа­тив, которую отстаивает ООН, касается беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, не подпадающих под санкции. «Важно, чтобы сотрудничали все правительства и частный сектор для вывода этих товаров на рынок, – отметил Антониу Гуттериш, – ведь без удобрений в 2022 году может не хватить еды в 2023 году».

Во Львове Генеральный сек­ретарь ООН встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также принял участие в трехсторонней встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Выступая перед журналистами после переговоров, Антониу Гутерриш высказался за демилитаризацию Запорожской АЭС, и тут тоже имеется огромное пространство для переговоров. И в них, по словам главы ООН, должен возобладать здравый смысл с тем, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физи­ческую целостность и безопас­ность атомной станции.

«Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Необходимо срочно достичь соглашения с тем, чтобы восстановить АЭС в Запорожье как чисто граж­данскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района», – отметил Антониу Гутерриш.

По его словам, Секретариат ООН в тесном контакте с ­МАГАТЭ пришел к выводу, что у Организации Объединенных Наций есть в Украине все возможности в плане логистики и обеспечения безопасности, позволяющие оказать поддержку любой миссии на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины. К тому же все стороны в переговорах согласны с фактом, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия, и она нужна стране, особенно зимой.

Политика и экономика

Сегодня о необходимости решения военного конфликта между Россией и Украиной путем диалога говорят эксперты и официальные лица всех континентов. Так, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер убежден, что эта ситуация может быть урегулирована лишь путем переговоров. «Санкции – это правильно, так же, как и поддержка Украины. Но война должна быть как можно скорее прекращена путем переговоров», – сказал он в ходе дискуссии, организованной Фондом имени Фридриха Эберта в Дрездене 16 августа.

При этом Михаэль Кречмер считает, что Германия в подобных конфликтах должна выступить в качестве посредника в переговорах вместе с США и Евросоюзом, а также с Китаем.

Однако ситуация усугублена тем, что, как отмечает уже вице-премьер и министр экономики Саксонии Мартин Дулиг, «ни Россия, ни Украина сейчас не верят в решение за переговорным столом». В то же время Европе нужна стабильность, лишь заморозить конфликт сегодня недостаточно.

Давать сейчас какие-либо прогнозы крайне сложно и зарубежным, и казахстанским экспертам. Однако понятно, что затяжное продолжение военных действий и усугубление геополитической обстановки не сулят ничего хорошего в экономическом плане ни одной стране мира.

По мнению казахстанского аналитика Нурбека Искакова, если военные действия продлятся до конца 2022 года, а это, по всей видимости, наиболее вероятный сценарий, то политический интерес к противостоянию со стороны западных политиков будет уменьшаться. Для стран Запада все более актуальной темой будут становиться внутренние экономические проблемы, которые из-за развивающегося циклического кризиса в мировой экономике усилятся и потребуют от них экстренных действий, считает эксперт.

Вся надежда на мирное решение, которую мировому сооб­ществу дала реализация Черноморской инициативы, возлагается на то, что экономические проблемы обеих сторон украинского конфликта все же подтолкнут их к переговорам. Если при этом с энергетического и финансового сектора России будут сняты санк­ции, это значительно уменьшит период выхода мировой экономики из кризиса, уверен эксперт.

Что касается перспектив дальнейшего экономического развития в странах Центральной Азии, то, по мнению его коллеги из Института мировой экономики и политики Ерсултана Жансейтова, в краткосрочной перспективе региону трудно будет восстановиться после шока негативного воздействия геополитических событий.

Однако кризис, как известно, может иметь и позитивные последствия. К примеру, указать на слабые места и болевые точки региональных экономик, а также дать новые возможности для развития. В целом регион имеет все шансы превратиться в эффективный транспортный хаб, который будет играть не последнюю роль в расстановке сил международной логистики. По мнению Ерсултана Жансейтова, здесь актуальная роль отводится транскаспийскому международному маршруту как альтернативному варианту выхода на рынки Европы.

Значение стран Центральной Азии в новой расстановке экономических перспектив развития подчеркивает и Восточный комитет германской экономики, указывая на существенный потенциал как Казахстана, так и Узбекистана. И как отмечают аналитики информационного портала DW, Казахстан, обогнав ведущую войну Украину, уже стал вторым по важности после России торговым партнером Германии на постсоветском пространстве.

В первом полугодии Германия на 34% увеличила импорт товаров из Азербайджана и более чем на 92% – из Казахстана. Если за первые шесть месяцев прошлого года Казахстан экспортировал на рынок ФРГ продукцию на 1,65 млрд евро, то на этот раз поставки за аналогичный период составили 3,17 млрд евро. Одновременно казахстанские импортеры на 46% – до 948 млн евро – увеличили закупки немецкой продукции. В результате товарооборот между двумя странами вырос на 79%, до 4,11 млрд евро.

В целом Казахстану нужны диверсификация транспортных маршрутов и расширение возможностей существующей инфраструктуры.