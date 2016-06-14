​Дипломатия и госслужба

С приветственным словом к участникам обратились посол Казахстана в Эфиопии Ерлик Али, председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане Алихан Байменов, директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Акан Рахметуллин и заместитель директора Регионального сервисного центра ПРООН для Африки Герд Трогеманн.

В рамках семинара состоялся обмен опытом и знаниями в области международной дипломатии и госслужбы, способствующими социально-экономическим преобразованиям и человеческому развитию в странах Африки. Основной целью семинара стало налаживание сотрудничества с африканским дипломатическим сообществом в деле продвижения целей устойчивого развития путем углубления дипломатического потенциала и использования сотрудничества в формате Юг – Юг, во внесении вклада в дальнейшее развитие двусторонней и многосторонней дипломатии.