​Дипломатия и госслужба

Свежий выпуск
592
Алмат ШАКИРБАЕВ

С приветственным словом к участникам обратились посол Казахстана в Эфиопии Ерлик Али, председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане Алихан Байменов, директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Акан Рахметуллин и заместитель директора Регионального сервисного центра ПРООН для Африки Герд Трогеманн.

В рамках семинара состоялся обмен опытом и знаниями в области международной дипломатии и госслужбы, способствующими социально-экономическим преобразованиям и человеческому развитию в странах Африки. Основной целью семинара стало налаживание сотрудничества с африканским дипломатическим сообществом в деле продвижения целей устойчивого развития путем углубления дипломатического потенциала и использования сотрудничества в формате Юг – Юг, во внесении вклада в дальнейшее развитие двусторонней и многосторонней дипломатии.

Популярное

Все
От Турции до Казахстана
Сельский мегаскворечник
Образцовый приют для бездомных животных построил предприниматель в Петропавловске
Мечтать не вредно
Вести с ледовых полей
Садака
Кризис идентичности
Когда никто не понимает
Спасение от скуки и стресса
Спящая красавица
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Как изменилась численность казахстанцев за год
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Застройщик в халате
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
В приоритете – реальное производство
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Кандасы помогут выучить язык
ЕНТ-2024: казахстанским абитуриентам рассказали о системе оценивания тестовых заданий
Более 400 казахстанцев незаконно претендовали на жилье из госфонда в Карагандинской области
Алматинского чиновника посадили под домашний арест
Казахстан и Армения реализуют ряд культурных проектов
Многодетная мама родила тройню в Алматинской области
Назначен глава холдинга «Байтерек»
Австралийцам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время
В Павлодаре частично восстановили электроснабжение в селах
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Работать на земле дано не каждому
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция

Читайте также

Урок для условно осужденных
Международные стандарты – в школы
На грани
Батальон, стройся!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]