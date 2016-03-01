– Акмарал Хайдаровна, вы были министром иностранных дел КазССР, первым постоянным представителем РК при ООН. Расскажите, как проходило вступ­ление нашей страны в Организацию Объединенных Наций? Какие воспоминания из вашей многолетней деятельности в ООН вам наиболее дороги?

– По поручению Президента Нурсултана Назарбаева 20 декабря 1991 года я прибыла в Нью-Йорк в качестве старшего советника и представителя Казахстана в Миссии СССР при ООН для установления нашего сотрудничества с Организацией.

21 декабря на Алма-Атинской встрече глав суверенных государств, создавшей Содружество Независимых Государств, было принято решение о продолжении членства СССР в ООН Российской Федерацией и вступлении новых независимых государств в члены ООН. 31 декабря утром я получила по факсу письмо Президента РК и заявление о приеме в члены ООН на имя генерального секретаря Переса де Куэльяра и сразу же передала их по назначению.

3 января 1992 года эти документы были опубликованы в ООН и переданы, в соответствии с правилами процедуры, на рассмотрение Совету Безопасности ООН, с председателем которого, послом Великобритании, я встретилась 6 января.

23 января Совет Безопасности пос­ле рассмотрения заявления нашей страны рекомендовал Генеральной Ассамблее принять Республику Казахстан в члены ООН. В своем заявлении председатель Совета Безо­пасности, в частности, отметил: «Политическое и экономическое значение Казахстана очевидно для всех… Члены совета убеждены, что Казахстан, будучи миролюбивым государством... будет активно и конструктивно содействовать выполнению целей и принципов Устава».

Для меня те январские дни были до предела насыщены работой – встречи и беседы с руководством Секретариата ООН, визиты к пос­лам государств-членов, подготовка документов к заседаниям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

В исторический день – 2 марта 1992 года – Генеральная Ассамблея единодушно приняла Республику Казахстан в члены Организации Объединенных Наций. По поручению Главы государства я выступила от имени Президента и народа Казахстана на этом историческом заседании, испытав высочайшее чувство гордости за свою страну.

На торжественной церемонии поднятия флагов перед штаб-квартирой ООН наш государственный флаг гордо взвился в синее небо Нью-Йорка. Я никогда не забуду тот счастливый миг в моей жизни… Таким образом состоялось международное признание государственного суверенитета и независимости нашей страны, ставшей 168-м государством – членом Организации.

Самыми дорогими, конечно, являются воспоминания, связанные со вступлением Казахстана в ООН. Очень памятна и трудная работа по продвижению в ООН нашей резолюции по оказанию международной помощи Семипалатинскому региону, которая впервые была принята Генеральной Ассамблеей в День Независимости – 16 декабря 1997 года – и до сих пор находится в повестке дня Организации.

Особое место в памяти занимают мое первое знакомство с ООН, участие в 45-й сессии Генеральной Ассамблеи в качестве министра иностранных дел КазССР в составе советской делегации в 1990 году, самое первое выступление в ООН 23 октября 1990 года по вопросу запрещения ядерных испытаний, в котором я впервые информировала государства-члены об усилиях, предпринимаемых Президентом, Верховным советом, Правительством и общественностью Казахстана по прекращению ядерных испытаний на территории нашей страны.

– Президент Нурсултан Назарбаев­ предложил к 100-летию ООН разработать План глобальной стратегической инициативы-2045. Как воспринимают в мире наши инициативы?

– После первого выступления Главы государства на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года, в котором он подчеркнул важнейшую роль превентивной дипломатии в предотвращении конфликтов и предложил идею создания СВМДА, один из журналистов в ООН сказал мне, что в этом заявлении предпринята попытка заглянуть в XXI век.

И в данной новой инициативе содержится призыв к государствам – членам ООН разработать стратегию деятельности и укрепления роли Организации в следующем столетии ее истории, основанной на главной цели – «избавить грядущие поколения от бедствий войны», как провозглашено в первой строке Устава ООН.

– Встречи на Ист-Ривер предоставили вам возможность познакомиться со многими выдающимися личностями современности. Кто на вас произвел наибольшее впечатление? Каким вы запомнили Бутроса Бутроса-Гали, недавно ушедшего из жизни?

– Мне посчастливилось встречаться и работать с тремя генеральными секретарями ООН. На 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году в качестве министра иностранных дел Казахской ССР я была принята Хавьером Пересом де Куэлья­ром, став первым официальным представителем Казахстана, принятым Генеральным секретарем ООН. На меня тогда произвели большое впечатление его спокойная доброжелательность и неподдельный интерес к нашей стране. В начале 2000-х он был назначен послом Перу во Франции и постоянным представителем при ЮНЕСКО, что дало мне возможность общаться с ним в Париже.

Бутрос Бутрос-Гали вступил в должность шестого Генерального секретаря ООН 1 января 1992 года. Я встретилась с ним 13 января во время подготовки вступления нашей страны в ООН. В его инаугурационной речи, которую я прочитала накануне, он сослался на аль-Фараби, назвав его «исламским мыслителем» и приведя его мечту о «добродетельном городе». Рассказав Бутросу-Гали о нашей стране, я подчеркнула, что Казахстан является родиной великого аль-Фараби и гордится его вкладом в мировую цивилизацию. «Я знаю, – ответил он, – но мы считаем его арабским философом, поскольку почти всю свою жизнь аль-Фараби работал на арабском Востоке». Впоследствии Бутрос-Гали, признанный в мире ведущим специалистом по арабской философии и наследию аль-Фараби, во многих своих речах неизменно приводил слова нашего великого предка.

2 марта 1992 года Бутрос-Гали, впервые участвуя в пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в качестве нового Генерального секретаря ООН, тепло приветствовал вступление Казахстана и семи бывших союзных республик СССР, а также Республики Сан-Марино в члены Организации. Интересно, что, представляя глав делегаций новых государств-членов, он оговорился, назвав меня «постоянным представителем» Казахстана вместо «полномочного представителя», предвосхитив мое последующее назначение на этот пост. На протяжении пяти лет мне довелось работать с Б. Бутросом-Гали, и я всегда испытывала к нему огромное уважение.

Искушенный политик и блестящий дипломат, эрудит, ученый, знаток и ценитель искусства, он пользовался признанием на международной арене. В свое время известный американский журналист А. Розенталь писал в газете «Нью-Йорк Таймс», что «Бутрос-Гали черпает вдохновение из исламского мира, в котором он живет, из христианства, которое он исповедует, и из иудаизма, которому принадлежит его жена». По мнению журналиста, шестой Генеральный секретарь за пять лет своей работы сделал в плане реформ больше, чем все его предшественники вместе взятые.

Считаю, что этот выдающийся дипломат, возглавивший Организацию в переломный момент исторического развития после окончания «холодной войны», оставил особый и неповторимый след в истории ООН и в душе тех, кто имел счастье с ним общаться.

С седьмым Генеральным секретарем Кофи Аннаном я работала с 1997 года и до завершения моей работы в ООН в конце 1999 года. До этого назначения он был замес­тителем Генерального секретаря по миротворческим операциям. К. Аннан провел заметные реформы в Организации, пытаясь устранить дублирование многих функций в ее подразделениях. Он впервые ввел должность первого заместителя Генерального секретаря ООН, пригласив на нее женщину, бывшего посла Канады при ООН. В 2001 году ему была присуждена Нобелевская премия мира. Каждый из генеральных секретарей внес свой замечательный вклад в укрепление центральной роли и авторитета ООН в современном мире.

– Многие сегодня говорят о реформировании ООН. Каким вы его видите?

– В последнее десятилетие XX века, после окончания «холодной войны», многое говорилось о реформировании ООН, но многое и делалось в рамках Организации, чему я была свидетелем и участником во время работы в Нью-Йорке. Бесспорно, ООН следует реформировать в соответствии с геополитическими реалиями сегодняшнего времени, она должна быть обновлена, чтобы стать более эффективной, дееспособной и лучше управляемой. Но реформа ООН, как говорил Кофи Аннан, это не событие, это – процесс. Рассредоточение силы на глобальном уровне между государственными и негосударственными субъектами международных отношений, возрастание угрозы со стороны международных террористических организаций многократно повышают уровень угрозы национальной и глобальной безопасности. Эти вызовы требуют ответственного подхода к вопросам силового решения международных проблем, повышения ответственности и эффективности работы Совета Безопасности ООН, о реформе которого уже полтора десятка лет идут острые споры в рамках универсальной Организации.

При реформировании ООН, на мой взгляд, важно помнить, что ООН – это сообщество суверенных государств. И ее возможности – политические, финансовые, гуманитарные – ограничиваются теми, которые ей предоставляют государства-члены. Несомненно, ООН, как и составляющие ее государства-члены, должна адаптироваться к современным вызовам глобализации. Но при этом незыб­лемым должно оставаться одно – уважение и соблюдение норм и принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН, представляющем собой уникальный международно-правовой документ.

– Некоторые специалисты-международники считают, что будущее дипломатии лежит в ее многостороннем формате. Соглас­ны ли вы с этим утверждением?

– Полагаю, что будущее дипломатии связано как с многосторонним, так и двусторонним форматом осуществления дипломатической деятельности. Действительно, в международной академической среде в последние годы идут активные дискуссии о будущем дипломатии в мировой политике. Это связано с тем, что глобализация современного мира, обусловливающая комплексную трансформацию мирового порядка, воздействует на дипломатию как главное средство регулирования международных отношений во взаимозависимом мире. Сегодня в условиях новых геополитических реалий, появления новых негосударственных субъектов мировой политики, глобального масштаба многих новых проблем и угроз безопасности, требующих совместных действий и решений, многократно возрастают роль и значение многосторонней дипломатии. Особую роль она играет в укреплении международно-правовой базы межгосударственного сотрудничества.

Создаются новые формальные и неформальные механизмы, например Группа-20 и БРИКС. Наряду с так называемой «клубной» дипломатией, объединяющей различные группы стран по общим интересам, идет процесс формирования «сетевой дипломатии», предполагающей развитие гибкой сети взаимодействий как между государствами, так и между государствами и гражданским обществом. Большое внимание государства уделяют расширению «публичной дипломатии».

Очевидна растущая роль так называемого «второго направления» дипломатии, осуществляемого представителями негосударственных структур, и деятельность различных групп гражданского общества, все более влияющих на определение глобальной повестки дня.

Поэтому, на мой взгляд, современная внешнеполитическая дея­тельность государства должна охватывать весь спектр взаимодействий с государственными и негосударственными участниками международных отношений. При этом роль традиционной дипломатии в ее классических формах, основанной на межгосударственных отношениях, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по-прежнему будет сохранять свое определяющее и важнейшее значение.

– В вашей книге «Объединенные Нации и Казахстан» вы писали, что в начале 1990-х произошел коренной поворот, когда все больше женщин стали назначаться постоянными представителями при ООН. Как вы считаете, какую роль играют женщины в этой Организации?

– В Организации Объединенных Наций были женщины, оставившие яркий след в ее истории. Устав ООН, отметивший в прошлом году свое 70-летие, был принят на дипломатической конференции в Сан-Франциско после двух месяцев напряженных переговоров, где женщины были включены в состав делегаций девяти государств – основателей ООН. Среди 160 делегатов, подписавших Устав, были 4 женщины, представлявшие Бразилию, Доминиканскую Республику, Китай и США. Одну из них, Минерву Бернардино из Доминиканской Республики, мне довелось видеть в ООН в начале 1990-х. Благодаря женщинам-делегатам в преамбуле и соответствующих статьях Устава ООН были узаконены положения о равных правах мужчин и женщин. С именем Элеоноры Рузвельт связана разработка Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Париже.

В 70-летней истории ООН 3 женщины избирались президентами Генеральной Ассамблеи Организации. Они представляли Индию (1953 г.), Либерию (1968 г.) и Бахрейн (2006 г.). С председателем 61-й сессии ГА ООН Хайей Рашед Аль-Халифа из Бахрейна мне довелось прежде работать и общаться в Париже, где она также работала послом своей страны во Франции и постоянным представителем при ЮНЕСКО.

Став первым постоянным представителем Казахстана при ООН в апреле 1992 года, я была четвертой женщиной-послом среди 176 государств-членов. Оказываясь вместе с послом Канады Луиз Фрешетт, мы неизменно говорили окружающим, что перед ними «ровно половина» послов-женщин при ООН. Это высказывание, дважды сославшись на меня, привел в своем выступлении Генеральный секретарь Пан Ги Мун в 2008 году, отметив, что, хотя количество женщин-послов за те годы увеличилось в пять раз, этого все равно далеко не достаточно. С назначением послом США Маделин Олбрайт в 1993 году нас, женщин-послов, стало 7, и мы создали свою Группу-7, ставшую со временем авторитетной и влиятельной. В то время это было максимальное количество женщин-послов в истории ООН.

Наша знаменитая «семерка», которую помнят в ООН и сегодня, многое сделала для подготовки согласованных решений к IV Всемирной конференции ООН по положению женщин (1995 г.), продвижения женщин на руководящие посты в Секретариате ООН, содействия их избранию в важнейшие органы Организации, назначению на должности специальных представителей Генерального секретаря в кризисных ситуациях.

В 2014 году женщины представляли уже 31 страну среди 193 государств – членов ООН, из 15 членов Совета Безопасности было 6 женщин-послов. Женщины-политики, бывшие главы государств и правительств, которые возглавляли и сегодня возглавляют различные структуры ООН, внесли и вносят в ее деятельность большой вклад, основанный на их политическом опыте.

Однако за 70-летнюю историю ООН никогда еще женщина не возглавляла эту универсальную Организацию, и сегодня много говорится о том, что настало время избрать женщину Генеральным секретарем в декабре текущего года, когда истекает срок работы действующего восьмого Генерального секретаря. Мне кажется, что речь должна идти не только об обеспечении гендерного равенства, но и о том, чтобы сполна использовать интеллектуальный потенциал и политический опыт женщин в мире. В преддверии Международного дня женщин – 8 Марта, отмечаемого во всем мире под эгидой ООН, хотела бы выразить уверенность в том, что объективные потребности мирового сообщества будут способствовать дальнейшему повышению роли и участия женщин в мировой дипломатии.

– Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать современный дипломат? Что из «дипломатической кухни» ООН необходимо перенять?

– Сегодня внешнюю политику государства и дипломатию как главное средство ее осуществления относят к сфере так называемой «мягкой силы» государства, концепция которой была предложена в конце прошлого века американским ученым Дж. Наем. Она заключается в создании привлекательного образа страны, формировании ее интеллектуального преимущества через идейные и духовные ценности, культурный и научный вклад в мировую цивилизацию. На мой взгляд, в XXI веке роль «мягкой силы», способствующей укреплению доверия между странами, будет нарастать, что, в свою очередь, будет содействовать укреплению глобальной безопасности и сотрудничества.

Подобное восприятие подтверж­дает возрастание роли и значения дипломатии в современном мире и по-новому высвечивает требования к дипломатам как квалифицированным профессионалам, обладающим новым уровнем компетентности и разносторонними знаниями в сфере международных отношений, истории, экономики и социальных наук. В этом контексте из «дипломатической кухни» ООН следовало бы перенять необходимость полного владения предметом дипломатической деятельности, доскональное знание не только сегодняшней ситуации, но и истории вопроса, его правовой основы и подходов к решению проблемы. Также полезно при отстаивании национальных интересов развивать стремление к поиску взаимоприемлемых решений в общих интересах. Работая в ООН, я убедилась, насколько важно иметь личные дружеские контакты и взаимопонимание со своими коллегами, что не только помогает решению профессиональных задач, но и способствует обогащению собственных знаний и опыта. Современный дипломат, по моему мнению, несомненно, должен обладать главным качеством – искусством убеждать и вызывать доверие, иными словами, собственной «мягкой силой».