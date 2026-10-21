Дипломатия приобретает измеримое значение: политолог подвел итоги экономических реформ в Казахстане

Международные позиции Казахстана за семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева получили более прочную экономическую основу. с 2019 года номинальный ВВП страны увеличился со 181,7 до 306 млрд долларов, а ВВП на душу населения — примерно с 9,8 тыс. до 15 006 долларов. Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии по этому показателю. Для международных партнёров это означает увеличение масштаба рынка и возможностей экономического сотрудничества. Вместе с тем долларовый ВВП зависит от цен и валютного курса: его увеличение нельзя напрямую приравнивать к росту реальных доходов граждан.

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Расширение внешней торговли позволяет предметнее оценить изменения международного экономического веса страны. С 2019 года товарооборот Казахстана вырос примерно с 97,8 до 143,9 млрд долларов на 47%, экспорт с 58,1 до 79 млрд долларов, или на 36%. Это номинальный прирост, но он показывает, что после пандемии и изменения международных условий страна сохранила значительный объём внешнеэкономических связей. География экспорта также отражает практическое содержание многовекторной политики: в 2025 году на Италию приходилось 19,8% казахстанских поставок, на Китай 19,2%, на Россию 10,3%. Работа с разными рынками остаётся необходимым условием экономической устойчивости.

При этом структура экспорта обозначает пределы достигнутого. В прошлом году сырая нефть и сырые нефтепродукты обеспечивали 50,5% экспортной выручки. Сам экспорт за год сократился на 3,2%, хотя общий товарооборот увеличился. Поэтому рост внешней торговли пока не позволяет говорить о преодолении сырьевой зависимости. Следующий этап укрепления международных позиций связан с увеличением поставок переработанной продукции и услуг, доходы от которых меньше зависят от нефтяной конъюнктуры.

Особое значение имеет роль Казахстана в экономическом сближении Центральной Азии. По оценке ЕАБР, в прошлом году страна обеспечила 54% всех поставок товаров между государствами региона, или 6,6 млрд долларов. Общий объём внутрирегиональной торговли достиг 12,3 млрд долларов, почти удвоившись относительно 2020 года. В казахстанских поставках соседям заметное место занимают зерновая продукция, чёрные металлы, подсолнечное масло. Такая структура показывает, что региональное сотрудничество создаёт спрос на продукцию конкретных отраслей. Для Казахстана развитие соседних экономик означает расширение собственного рынка сбыта, поэтому региональное лидерство имеет смысл рассматривать через заинтересованность в общем росте.

Одним из наиболее ощутимых результатов стало развитие транспортных альтернатив. По данным МИД Казахстана, перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличились с около 0,8 млн тонн в 2020 году до 4,1 млн тонн в 2025-м. Последний показатель оказался ниже уровня 2024 года, однако масштаб маршрута за рассматриваемый период существенно вырос.

Создание совместного оператора Казахстана, Азербайджана и Грузии позволило перейти к согласованию тарифов, декларирования и цифровых решений. Для страны без выхода к мировому океану дополнительные маршруты означают более широкий выбор способов доставки и меньшую уязвимость перед перебоями на отдельных направлениях. Именно здесь дипломатические договорённости приобретают измеримое хозяйственное значение.

Изменения получили отражение и в международной оценке финансовой устойчивости. В сентябре 2024 года Moody’s повысило суверенный рейтинг Казахстана до Baa1 — самого высокого уровня в истории страны по шкале этого агентства. В сентябре 2026 года рейтинг был подтверждён со стабильным прогнозом. Среди поддерживающих факторов названы низкий государственный долг и значительные международные резервы. Для внешнеэкономической политики это существенный ресурс: кредитоспособность государства влияет на условия привлечения капитала. При этом рейтинг оценивает способность выполнять долговые обязательства и не заменяет оценки конкуренции, защиты инвесторов или качества регулирования.

Жилищное строительство характеризует внутренние возможности экономики, на которые опираются её международные позиции. В 2019 году в Казахстане ввели 13,1 млн м² жилья, а в прошлом году свыше 20 млн м². Годовой объём увеличился примерно в полтора раза. Для сопоставления: официальная статистика Узбекистана за 2025 год фиксирует 15,9 млн м². Казахстанский результат показывает масштаб строительного рынка и связанных с ним производств. Причём, согласно опубликованным данным БНС за прошлый год, около 90% жилья введено частными застройщиками. Это результат работы широкого круга участников экономики. Социальную отдачу такого роста необходимо оценивать также по доступности покупки и аренды, обеспеченности инженерными сетями и качеству городской среды.

Строительство школ имеет более долгосрочную связь с международной конкурентоспособностью. По правительственной оценке, за семь лет построено более 1 300 новых школ. Министерство просвещения сообщает, что в рамках проекта «Келешек мектептері» создано 217 школ на 460 тыс. ученических мест; число трёхсменных школ и дефицит мест сократились в четыре раза. Эти результаты означают расширение доступа к образовательной инфраструктуре.

Следующая задача — добиться соответствующего улучшения навыков учащихся: по данным PISA-2025, минимального уровня читательской грамотности достигли 36% казахстанских участников исследования против 69% в среднем по ОЭСР. Для привлечения технологических производств и развития собственного бизнеса качество подготовки будущих работников будет иметь определяющее значение.

В цифровом государственном управлении международное продвижение уже выражается в сопоставимых показателях.

Казахстан поднялся с 39-го места в рейтинге развития электронного правительства ООН в 2018 году до 24-го среди 193 государств в исследовании 2024 года. Такой результат расширяет возможности страны участвовать в международном обмене управленческими и технологическими решениями. Одновременно он задаёт более высокую планку внутри страны: развитие цифровых сервисов должно сопровождаться их доступностью, надёжностью и защитой данных пользователей.

Непосредственным дипломатическим достижением стало учреждение в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Инициатива, представленная Токаевым на Генеральной Ассамблее в 2019 году, получила институциональное оформление в прошлом году: резолюция была принята консенсусом при соавторстве 152 государств, а в августе подписано соглашение между Казахстаном и ООН о размещении центра. Это конкретный пример того, как национальное предложение проходит путь до постоянного международного механизма.

Казахстан получает дополнительные возможности объединять региональные приоритеты, международную экспертизу и программы развития. Практическая ценность этого достижения будет определяться совместными проектами и результатами для стран региона.