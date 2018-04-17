​Дипломированное село

В Костанайской области власти решили разобраться в причинах каждого случая, когда участник программы «С дипломом – в село!» нарушал условия договора либо становился должником по кредиту, который ему выдавали на покупку жилья. Как оказалось, количество привлеченных по программе специалистов мало зависит от экономического благополучия района, ведь в лидерах как сосед областного цент­ра – Костанайский район, так и отдаленный и слабо развитый экономически – Амангельдинский. Ясно лишь одно: наиболее популярна эта программа среди педагогов, врачей и работников культуры. В общей сложности начиная с 2009 года регион смог привлечь в села более 4,3 тыс. молодых специалистов. Две трети из них – педагоги. Однако некоторые участники программы прошлых лет не скрывали, что выбирали Костанайский район из-за близости к областному цент­ру. Ведь те, кто устраивался на работу в село Мичурино, до которого от Костаная 10 минут езды, и имел все льготы и надбавки сельских работников, бонусом получал полноценный доступ к городским удобствам. Отсюда и низкий процент тех, кто нарушил условия соглашений. В Костанайском районе таких всего 5 из 519, еще 15 человек имеют задолженность по кредиту.

Другое дело – Житикаринский район. Сам административный центр удален от Костаная более чем на 200 км, дорога плохая, летом отключают горячую воду. Инфраструктура в городе восстановлена, но есть и заброшенные жилые пятиэтажки. Здесь из 111 участников програм­мы 43 человека нарушили условия соглашения, 50 имеют долги по полученному на жилье кредиту. Среди районов с наибольшим числом проблемных участников программы по отношению к общему их числу также Амангельдинский, Наурзумский, Джангельдинский, Аулиекольский районы. Большая часть из них значительно удалена от городов и областного центра либо находится в стороне от международных трасс, крупных железнодорожных станций. Здесь немало проблем с занятостью, не самый высокий уровень бытового комфорта, развития социальной и торговой инфраструктуры.

Немало участников программы ехали вслепую, зная о новом мес­те работы и жительства только из рассказов приглашающей стороны либо посмотрев информацию в Интернете. Многое, как показывает практика, зависит от руководства организации, местной власти. В качестве примера можно привести Мендыкаринскую ЦРБ, где сегодня трудится команда выпускников Карагандинского медицинского – врачи разной специализации, которые готовы учиться и бороться за каждого пациента. Первой семейной паре акимат еще за год до получения диплома выделил жилье.

Но такой подход не везде. У райо­нов и городов разные возможнос­ти и разные потребности. Потому что не каждый райцентр может выделить дом молодому специа­листу, для этого нужны деньги. Выручают часто местные аграрии или промышленники, которые понимают, что специалисты нужны селу для создания комфортной жизни своим работникам.

Исходя из сложившейся ситуа­ции управление экономики и бюджетного планирования области направило в Министерство нац­экономики предложения по изменению условий программы «С дип­ломом – в село!». Во-первых, речь идет об увеличении сумм подъемных с 70 до 200 МРП – 480 тыс. тенге, а размер кредита предлагают поднять до 1 700 МРП, или до 4 млн тенге. В качестве аргументов приводят тот факт, что за годы действия программы цены значительно выросли и на нынешние 170 тыс. тенге подъемных многого не купишь. Правда, непонятно, как это поможет снять в будущем вопрос задолженности? Здесь еще надо разбираться.

Глава Костанайской области Архимед Мухамбетов дал поручение акимам проанализировать причины разрыва соглашений и возникновения просрочек по кредитам, выданным в рамках программы «С дипломом – в село!» Также он высказал мнение, что этой программе необходимо расширить список специальностей, ведь сегодня сельские акиматы (и не только они) нуждаются в профессиональных юристах и бухгалтерах.