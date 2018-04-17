​Дипломированное село

В Костанайской области власти решили разобраться в причинах каждого случая, когда участник программы «С дипломом – в село!» нарушал условия договора либо становился должником по кредиту, который ему выдавали на покупку жилья. Как оказалось, количество привлеченных по программе специалистов мало зависит от экономического благополучия района, ведь в лидерах как сосед областного центра – Костанайский район, так и отдаленный и слабо развитый экономически – Амангельдинский. Ясно лишь одно: наиболее популярна эта программа среди педагогов, врачей и работников культуры. В общей сложности начиная с 2009 года регион смог привлечь в села более 4,3 тыс. молодых специалистов. Две трети из них – педагоги. Однако некоторые участники программы прошлых лет не скрывали, что выбирали Костанайский район из-за близости к областному центру. Ведь те, кто устраивался на работу в село Мичурино, до которого от Костаная 10 минут езды, и имел все льготы и надбавки сельских работников, бонусом получал полноценный доступ к городским удобствам. Отсюда и низкий процент тех, кто нарушил условия соглашений. В Костанайском районе таких всего 5 из 519, еще 15 человек имеют задолженность по кредиту.
Другое дело – Житикаринский район. Сам административный центр удален от Костаная более чем на 200 км, дорога плохая, летом отключают горячую воду. Инфраструктура в городе восстановлена, но есть и заброшенные жилые пятиэтажки. Здесь из 111 участников программы 43 человека нарушили условия соглашения, 50 имеют долги по полученному на жилье кредиту. Среди районов с наибольшим числом проблемных участников программы по отношению к общему их числу также Амангельдинский, Наурзумский, Джангельдинский, Аулиекольский районы. Большая часть из них значительно удалена от городов и областного центра либо находится в стороне от международных трасс, крупных железнодорожных станций. Здесь немало проблем с занятостью, не самый высокий уровень бытового комфорта, развития социальной и торговой инфраструктуры.
Немало участников программы ехали вслепую, зная о новом месте работы и жительства только из рассказов приглашающей стороны либо посмотрев информацию в Интернете. Многое, как показывает практика, зависит от руководства организации, местной власти. В качестве примера можно привести Мендыкаринскую ЦРБ, где сегодня трудится команда выпускников Карагандинского медицинского – врачи разной специализации, которые готовы учиться и бороться за каждого пациента. Первой семейной паре акимат еще за год до получения диплома выделил жилье.
Но такой подход не везде. У районов и городов разные возможности и разные потребности. Потому что не каждый райцентр может выделить дом молодому специалисту, для этого нужны деньги. Выручают часто местные аграрии или промышленники, которые понимают, что специалисты нужны селу для создания комфортной жизни своим работникам.
Исходя из сложившейся ситуации управление экономики и бюджетного планирования области направило в Министерство нацэкономики предложения по изменению условий программы «С дипломом – в село!». Во-первых, речь идет об увеличении сумм подъемных с 70 до 200 МРП – 480 тыс. тенге, а размер кредита предлагают поднять до 1 700 МРП, или до 4 млн тенге. В качестве аргументов приводят тот факт, что за годы действия программы цены значительно выросли и на нынешние 170 тыс. тенге подъемных многого не купишь. Правда, непонятно, как это поможет снять в будущем вопрос задолженности? Здесь еще надо разбираться.
Глава Костанайской области Архимед Мухамбетов дал поручение акимам проанализировать причины разрыва соглашений и возникновения просрочек по кредитам, выданным в рамках программы «С дипломом – в село!» Также он высказал мнение, что этой программе необходимо расширить список специальностей, ведь сегодня сельские акиматы (и не только они) нуждаются в профессиональных юристах и бухгалтерах.