Дипломы оцифруют в Казахстане до конца года: для чего это нужно

В Казахстане более 2,5 млн дипломов перевели в электронный формат. Об этом на онлайн-брифинге сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Все необходимые нормативные документы приняты. То есть в этом году все выпускники вузов и колледжей получат дипломы не только в бумажной версии, но и в электронном формате. Для чего это нужно? Во-первых, ежегодно при устройстве на работу работодатели требуют копии дипломов. Иногда возникает вопрос о подлинности документа, много раз этот момент поднимался. Цифровизация в этом плане хороший инструмент. Также это помогает снизить коррупционные риски", – сказал вице-министр.
По его данным, ежегодно в МОН поступает более 500 тысяч запросов о подтверждении подлинности дипломов.
"Это занимало очень много времени. Бывало и до месяца доходили задержки. С этого года мы все дипломы оцифровали. Более 2,5 млн дипломов, начиная с 1992 года, оцифровано. В режиме онлайн можно проверить регистрацию диплома в Министерстве образования и науки. Для работодателей это выгодно тем, что сокращается время, гражданам такое новшество тоже экономит время и деньги. Ранее копию диплома необходимо было нотариально заверять. Теперь в этом нет необходимости. До конца года мы работу завершим. Работодатели и граждане смогут проверять дипломы онлайн", – продолжил Бигари.
Он отметил, что подлинность диплома сможет проверить каждый, но для получения копии нужно будет обратиться в МОН РК.