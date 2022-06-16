Директор филиала Қазтеміртранс арестован за взятки от предпринимателей

Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" в получении на систематической основе взяток от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".

Итоговое решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит, сообщили в ведомстве.

"Необходимо отметить, что 19 мая Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с предпринимателями Казахстана, на которой заявил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства, назвав одной из приоритетных задач – выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес", - добавили в пресс-службе.