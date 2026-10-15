Директор и воспитатели детсада погибли в массовом ДТП на трассе в СКО

Поездка носила личный характер и не была связана с выполнением служебных обязанностей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Северо-Казахстанской области в результате крупного ДТП погибли директор и двое воспитателей детского сада, сообщает Kazpravda.kz

Авария произошла утром 15 октября на трассе Петропавловск — Кокшетау в Тайыншинском районе. По данным ДП СКО, в условиях сильного тумана столкнулись пять транспортных средств, включая три легковых автомобиля и два грузовика «КамАЗ».

Жертвами трагедии стали три пассажирки автомобиля Audi в возрасте 48, 54 и 57 лет. В Управлении образования региона официально подтвердили, что погибшие являлись сотрудницами дошкольной организации Жамбылского района — директором детского сада и двумя воспитателями.

В правоохранительных органах подчеркнули, что поездка носила частный характер и не была связана с их профессиональной деятельностью. Еще двое находившихся в легковом автомобиле выжили: 20-летний водитель госпитализирован в стабильном состоянии, а четвертая пассажирка находится в реанимации в тяжелом состоянии после проведенной операции. Водители других транспортных средств в аварии не пострадали.

Как уточняется, по факту ДТП полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы для установления точных причин и виновников аварии. Управление образования СКО выразило официальные соболезнования семьям и коллегам погибших.