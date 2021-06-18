Директор перинатального центра Алматы брал взятки с рожениц

В Алматы директор перинатального центра и детской хирургии брал деньги с рожениц через акушера-гинеколога частных клиник, сообщает Kazpravda.kz.
"Приговором Бостандыкского районного суда города Алматы осуждены: директор КГП на ПХВ "Перинатальный центр и детской кардиохирургии" Бодыков Г.Ж. к штрафу в размере 27 300 тыс. тенге; акушер-гинеколог частных медицинских организаций гр. Быковский В.И. - к 3 годам ограничения свободы", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Бодыков подозревался в получении с декабря 2020 года по март 2021 года через посредника Быковского взятки на общую сумму 780 тыс. тенге от пяти рожениц и их родственников за прием в Перинатальном центре и оказание им благоприятных условий при родах.
Уголовное дело завершено в порядке ст.615 УПК, добавили в Антикоре.
"Приговором Бостандыкского районного суда города Алматы осуждены: директор КГП на ПХВ "Перинатальный центр и детской кардиохирургии" Бодыков Г.Ж. к штрафу в размере 27 300 тыс. тенге; акушер-гинеколог частных медицинских организаций гр. Быковский В.И. - к 3 годам ограничения свободы", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Бодыков подозревался в получении с декабря 2020 года по март 2021 года через посредника Быковского взятки на общую сумму 780 тыс. тенге от пяти рожениц и их родственников за прием в Перинатальном центре и оказание им благоприятных условий при родах.
Уголовное дело завершено в порядке ст.615 УПК, добавили в Антикоре.