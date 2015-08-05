Директор психоневрологического диспансера эксплуатировал больных детей в ЗКО

В Западно-Казахстанской области судят директора психоневрологического диспансера, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Уральскую Неделю".
Как сообщается, директору диспансера предъявлено обвинение по статье "превышение должностных полномочий" и нанесение ущерба государству на сумму 1 млн 670 тыс. тенге. Речь идет о деле Каната Джумагазиева, на которого сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией завели дело весной 2015 года. Поводом для расследования послужило заявление его подчиненных, которые обвинили его в кумовстве, превышении должностных полномочий и эксплуатации больных детей. После подачи заявления в Агентство почти все работники, пожаловавшиеся на действия директора, были уволены.
18 апреля Канат Джумагазиев был задержан сотрудниками Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО и водворен в ИВС Уральска. В данный момент он обвиняется по статье "Превышение должностных полномочий".
В данный момент судебное разбирательство находится на стадии допроса свидетелей.