Директор школы устроил резню в своем доме: озвучены новые подробности

Подробности дела о резне, устроенной директором школы в Актюбинской области, рассказали в прокуратуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Дело школьного директора, который устроил кровавую резню в собственном доме, взял под личный контроль прокурор Актюбинской области.

В надзорном органе раскрыли некоторые подробности шокирующей истории, которая произошла в Шалкарском районе.

Выяснилось, что пострадавшая супруга работает педагогом в той же школе. По словам прокуроров, мужчина накинулся на беременную жену с ножом после семейного скандала.

Колото-резаные ранения нанес и 8-летней падчерице. Состояние женщины и девочки стабильное.

При этом коллеги отзываются о мужчине только положительно. Школу он возглавил полгода назад, до этого 10 лет работал методистом в районном отделе образования и даже трудился на госслужбе.

Сразу после инцидента с должности школьного директора его уволили.

«Обеим причинен легкий вред здоровью. В отношении мужчины органом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 24, части 2 статьи 99 УК РК (покушение на убийство беременной женщины, заведомо несовершеннолетнего лица)», – прокомментировал заместитель начальника управления прокуратуры Актюбинской области Темир Бекетов.