Директор стройфирмы продавал наркотики в Нур-Султане

В ходе совместной операции правоохранительных и специальных органов был ликвидирован канал сбыта синтетических наркотиков в городе Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

9 сентября на спецтрассе по улице Сыганак оперативные подразделения Службы государственной охраны РК совместно с управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции столицы за сбыт в крупном размере наркотиков синтетической группы «Мефедрон» задержали 35-летнего астанчанина на автомашине Nissan Teana, директора ТОО, занимающегося строительно-монтажными работами в Нур-Султане.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере».

Мужчина водворен в ИВС. Ведется следствие по установлению соучастников, причастных к поставке и сбыту наркотиков в столице.